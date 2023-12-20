前俄軍士兵尋荷蘭庇護　盼赴國際刑事法院就俄羅斯戰爭罪作證

一名荷蘭法律消息人士星期二（12月19日）說，一名前俄羅斯士兵已在荷蘭尋求庇護，並希望就他在烏克蘭戰鬥時親眼目睹的俄羅斯戰爭罪行在國際刑事法院（ICC）作證。



路透社報道，這名男子自稱是60歲的伊戈爾．薩利科夫（Igor Salikov）。他稱，自2014年以來，他一直是烏東分離地區頓涅茨克人民共和國的俄羅斯支持部隊的成員，並曾在烏克蘭的瓦格納僱傭軍組織擔任教官。

烏克蘭最高戰爭罪檢察官別洛烏索夫（Yurii Belousov）說，薩利科夫已經與烏克蘭檢察官聯繫了6個多月並提供了證詞。

「他就2022年2月24日的入侵提供了重要證詞，其中一些已經得到證實。他報告了一些戰爭罪行，我們正在調查這些罪行，有些已經得到證實。」

俄烏戰爭：圖為烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）一間遭砲擊損壞的房屋，攝於2023年12月19日。（Reuters）

薩利科夫在星期一（18日）播出的荷蘭電視節目EenVandaag採訪中說，他準備與國際刑事法院充分合作，並親眼目睹了「針對平民的殘酷行為」。

荷蘭海牙市的法院正在對俄羅斯涉嫌在烏克蘭犯下的戰爭罪和反人類罪進行調查。

國際刑事法院3月對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和兒童監察員利沃娃–別洛娃（Maria Lvova-Belova）發出逮捕令，指控其涉嫌綁架烏克蘭兒童，犯有戰爭罪。克里姆林宮否認了這些指控。

本文獲《聯合早報》授權轉載

