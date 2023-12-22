日本批准創紀錄的559億元國防預算
撰文：聯合早報
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日本星期五（12月22日）批准了下一財年的國防預算，達到創紀錄的7.95萬億日圓（約559億港元）。
法新社報道，日本內閣星期五批准了2024/2025財年預算草案，其中的國防預算符合首相岸田文雄承諾的在未來幾年增加國防開支。
日本去年更新了關鍵的安全和國防政策，明確指出中國帶來的挑戰，並設定目標——到2027年將國防開支翻一番，以符合北約的標準，即軍事支出佔國內生產總值2%。
在星期五公布的國防預算中，東京將斥資3700億日圓用於建造兩艘配備美國開發的導彈防禦系統「宙斯盾」（Aegis）的軍艦，還計劃斥資7340億日圓增強「防區外」防禦能力，例如購買導彈。
日本還計劃撥款約750億日圓，用於聯合開發攔截高超音速導彈的攔截器，並同意向美國支付駐日美軍遷移費用。
日本對中國不斷擴大的軍事野心有所顧慮，希望大幅擴大國防能力。近期，日本與中國和朝鮮的緊張關係加劇。
俄羅斯入侵烏克蘭引發了對中國大陸可能接管台灣的擔憂，朝鮮的導彈發射和進行核試驗的可能性也促使日本增加國防開支。
今年早些時候，岸田文雄稱，日本將向美國購買400枚戰斧導彈。
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