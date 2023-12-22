日本批准創紀錄的559億元國防預算

日本星期五（12月22日）批准了下一財年的國防預算，達到創紀錄的7.95萬億日圓（約559億港元）。



法新社報道，日本內閣星期五批准了2024/2025財年預算草案，其中的國防預算符合首相岸田文雄承諾的在未來幾年增加國防開支。

日本去年更新了關鍵的安全和國防政策，明確指出中國帶來的挑戰，並設定目標——到2027年將國防開支翻一番，以符合北約的標準，即軍事支出佔國內生產總值2%。

在星期五公布的國防預算中，東京將斥資3700億日圓用於建造兩艘配備美國開發的導彈防禦系統「宙斯盾」（Aegis）的軍艦，還計劃斥資7340億日圓增強「防區外」防禦能力，例如購買導彈。

圖為2022年12月10日參加者在日本橫須賀舉行的招募活動中參觀日本海上自衛隊的船隻。（Reuters）

日本還計劃撥款約750億日圓，用於聯合開發攔截高超音速導彈的攔截器，並同意向美國支付駐日美軍遷移費用。

日本對中國不斷擴大的軍事野心有所顧慮，希望大幅擴大國防能力。近期，日本與中國和朝鮮的緊張關係加劇。

俄羅斯入侵烏克蘭引發了對中國大陸可能接管台灣的擔憂，朝鮮的導彈發射和進行核試驗的可能性也促使日本增加國防開支。

今年早些時候，岸田文雄稱，日本將向美國購買400枚戰斧導彈。

本文獲《聯合早報》授權轉載

