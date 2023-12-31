中國17歲交換生美國疑遭綁架案「疑雲陣陣」　最後身影曝光

一名身在猶他州的中國17歲男生Kai Zhuang（譯音：莊凱）失蹤，疑遭綁架，但其父母與警方說法有出入，事件或另有內情。警方30日稱，通過最新的事態發展以及任何能查得到的線索，他可能在Wasatch Front一個營帳中露宿。



他被指在失蹤前購買露營用品。調查人員稱，他可能將它們用於其後的露營行程。警方稱他在極度寒冷的天氣下露宿，情況令人擔憂。

猶他州警方稱，他12月27日離開位於猶他州小鎮里弗代爾（Riverdale）的接待家庭後失去蹤影。這家人稱26日以及27日下午3時30分都聽到他在家。

里弗代爾位於鹽湖城（Salt Lake City）以北54.7公里。

一名在猶他州求學的中國17歲男生Kai Zhuang（譯音：莊凱）2023年12月27日失蹤，疑遭綁架，但學生父母與警方說法有出入。圖為猶他州小鎮里弗代爾（Riverdale）警方發布這名交換生的照片。（里弗代爾警方）

他就讀學校在28日報警，稱他可能在28日晚上8時30分被綁架。學校此前接獲莊凱身在中國的父母通知。兩人稱收到綁架信，被要求支付贖金，信中還附上兒子照片。

初步調查顯示，警方相信他是被強行帶離接待家庭，但在29日，里弗代爾警長沃倫（Casey Warren）稱無證據顯示發生這樣的事。

一名在猶他州求學的中國17歲男生Kai Zhuang（譯音：莊凱）2023年12月27日失蹤，疑遭綁架，但學生父母與警方說法有出入。圖為猶他州小鎮里弗代爾（Riverdale）警方發布這名交換生的照片。（里弗代爾警方）

警方已就他發布了「面臨危險的失蹤人口」警告（Endangered Missing Advisory）。

此案未有已知可能的疑犯、動機，或知道男生、家人或接待家庭認識疑犯，根據法例，警方暫未能用安珀警報（全稱America's Missing: Broadcasting Emergency Response，簡稱Amber Alert）尋人。

沃倫說，官員正在與美國聯邦調查局和中國當局合作，「正在進行項調查工作」以尋找他。

中國駐美國大使館同日表示高度重視此案，已第一時間聯繫當地警方和當事人在中國的家屬，目前案件仍在調查中。使館正與各方保持密切聯繫，關注案件調查進展，並即派員前往事發地提供協助。