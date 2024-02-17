第60屆慕尼黑安全會議開幕　聚焦全球安全挑戰

為期3天的第60屆慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）2月16日在德國南部城市慕尼黑開幕，將討論烏克蘭危機、巴以衝突等全球多個安全挑戰。



根據新華社，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在開幕式上致辭，呼籲維護全球和平和建立現代全球秩序。

古特雷斯說，當今世界正面臨核威脅、氣候危機、人工智能風險等多重挑戰，國際社會比過去75年來的任何時候都更加分裂，當前形式的全球治理正在加深分歧並助長不滿情緒，國際社會需要以新的緊迫感和團結精神，尋求基於公正的解決方案，建立一個「讓人人受益的全球秩序」。

慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）在致辭中說，慕尼黑安全會議希望提供一個平台，通過對話促進和平，期待本屆慕尼黑安全會議與會者在未來幾天圍繞全球各區域衝突和安全問題的討論中，為當今世界悲觀氛圍找到「一線希望」。

慕尼黑安全會議主辦方12日發布《2024年慕尼黑安全報告》，聚焦全球日益加劇的地緣政治緊張局勢和經濟不確定性。報告認為，後冷戰時代關於和平穩定和經濟發展的樂觀主義已消散，世界面臨陷入「雙輸」局面的風險。

慕尼黑安全會議創始於1963年，前身是以跨大西洋夥伴關係為重點議題的「國際防務大會」，如今已發展成為國際戰略和安全領域的重要年度論壇之一。