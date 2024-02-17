美眾院外委會主席：支持向太平洋島國撥款　抗衡中國影響力

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）表態，支持美國向太平洋島國提供資金，以抗衡中國對太平洋島國的影響力。



路透社報道，共和黨籍的麥考爾星期五（2月16日）在《基督科學箴言報》（The Christian Science Monitor）辦的記者會說，他將推動眾議院把太平洋島國納入任何安全援助補充立法中。

他說：「這是我們對抗中國惡意影響的關鍵一步，正如你們所知，他們正在一個一個收買這些島國。」

去年美國與密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）、馬紹爾群島（Marshall Islands）和帕勞（Palau，又譯帛琉）達成了新的20年資助協議。根據一項「自由聯繫協定」（Compacts of Free Association，簡稱COFA），美國將為三個島國提供經濟援助，以換取美國在這片戰略地區的軍事准入。

雖然美國兩黨都支持COFA計劃，目前所需要的撥款相對來說也不高，僅23億美元，但美國國會尚未批准這筆撥款，這令太平洋島國領導人感到擔憂。

麥考爾說，他已提議為COFA計劃提供9億美元的一攬子計劃，並稱他對提供多少數額持開放態度。

美國參議院本周早前剛通過一項950億美元（約1282億新元）的緊急國家安全融資法案。這項補充支出法案是針對烏克蘭、以色列和台灣，並不包括COFA的撥款。

麥考爾說，他將確保COFA撥款納入眾議院可能在3月中旬進行的表決中。

本文獲《聯合早報》授權轉載

