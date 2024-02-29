加拿大華裔科學家夫婦涉嫌向北京泄密　已遭解僱

加拿大《環球郵報》報道，一對華裔科學家夫婦涉嫌向北京提供機密信息，遭所屬的實驗室解僱。事件發生在2019年，至今日才公開。



路透社引述加拿大《環球郵報》2月28日報道，兩名華裔科學家涉嫌向中國發送機密信息，在2021年被位於溫尼伯的加拿大國家微生物實驗室開除。

報道稱，加拿大官員引用官方提交的文件，確定這對夫妻科學家邱香果和成克定「對加拿大的經濟安全構成切實可信的威脅」。

兩名科學家被解僱後，引發加拿大對中國間諜活動的擔憂，加拿大反對黨議員要求政府提交兩人被解僱的相關文件。

圖為2017年12月4日，為歡迎訪華的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），北京天安門廣場掛着中國和加拿大國旗。（Getty）

據報道，邱香果和丈夫成克定2019年被護送離開加拿大國家微生物實驗室時，被撤銷了安全通行證，兩人最終在2021年1月被解僱。

加拿大警方指出，他們在2019年就事件展開調查。2月29日的報道首次公開這對科學家被開除的細節。

《環球郵報》報道稱，官方文件顯示，加拿大安全情報局確定邱香果「刻意將科學信息和資料轉送到中國」。目前尚不清楚他們是否仍身處加拿大。

位於溫尼伯的加拿大國家微生物實驗室對人類和動物最危險病原體進行研究，如伊波拉病毒。

加拿大廣播公司引述衛生部長霍蘭德（Mark Holland）表示，實驗室出現安全疏失令人無法接受，但事件未對國家安全構成威脅。

事件預料加劇目前尚未解凍的中加關係。加拿大2024年1月以國家安全為由，停止資助被認為有國安威脅的中國合作研究，以防止加拿大先進技術轉移到中國等國。

中國外交部長王毅2月在出席慕尼黑安全會議期間，應約會見加拿大外長喬利時強調，中加經濟高度互補，沒有根本利害衝突，雙方不是對手，更不是敵人，應該成為合作夥伴。

本文獲《聯合早報》授權轉載

