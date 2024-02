罵華人「滾回香港」言論風波　加拿大女子稱感後悔：反應極錯誤

加拿大列治文(Richmond,又譯里士滿)2月因當地醫院可能建毒品注射屋一事鬧出爭議,在華人民眾到市政廳示威期間,一名金髮女子大罵示威者,又指「你們不屬於這裏,回香港去」。據加媒報道,這位女子表示對言論感到後悔,承認「反應極錯誤」,又指自己不是種族主義者,不討厭中國或任何亞洲文化。



據《列治文新聞》(Richmond News)2月16日報道,女子大罵示威者的影片在網絡熱傳後,她去信報社講述對言論感後悔,「我的反應是錯的」。

她向傳媒談到自己在少年時代染有毒癮,至2012年起開始康復。她主張稱示威群眾之中有人指吸毒者應該去死,此令她非常生氣,於是出現之後的行為。

她稱「這不是加拿大人所做的,我們要團結起來支持他人,而不是互相攻擊。」她又主張當天市政廳有一大群被嚴重誤導、受到恐懼驅使的人,包圍了她與另一人。

她辯護稱「我絕對不是種族主義者,我不討厭中國人或任何亞洲文化。我不是一個帶着仇恨的人。」(I am absolutely not racist, I do not hate Chinese or any Asian culture. I am not a hateful person.)

她又指「我的反應極其錯誤。叫任何人回到他們本來的地方是沒有理由的,我容許我的傷痛為我說話了。」(My reaction was incredibly wrong. There's no excuse to tell anyone to go back to where they came from. I allowed my hurt to speak for me.)

加拿大列治文是大量華人聚居的城市,這次風波始於當地市議會討論動議,決定是否考慮在當地醫院設立毒品注射屋,引起大批居民抗議反對。在2月12日示威期間,一名白人金髮女子向華人群體大喊「你們就是加拿大犯下的錯誤,回你的家鄉去。」(You're what's wrong with Canada. Go back to where you came from.)

她又指「你們不屬於這裏,回香港去。」(You don't belong here. Go back to Hong Kong.),事件引發爭議,她的言論被批評帶有種族主義。

所謂毒品注射屋是為吸毒者提供一個安全的場所,容許他們能在合資格的衞生專業人員監督下服用藥物。反對者認為建毒品注射屋會影響社區安全,還可能導致其他地區的癮君子為了獲得毒品而前往注射點所在地。

列治文市議會2月13日終通過動議,贊成考慮在當地醫院設立毒品注射屋,不過據加拿大《全球新聞》(Global News)14日報道,是否在當地設立注射站由溫哥華海岸衛生局(VCH)決定,當地衛生官員表示無計劃。