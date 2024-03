談美卿餐桌餐單論　中國美國商會主席：去吃或被吃掉？美企都不要

中國美國商會在北京3月1日舉行第二十三屆答謝晚宴,中國美國商會主席譚森(Sean Stein)就美國務卿布林肯「餐桌餐單論」獨家回應「玉淵譚天」。他稱美國公司既不想出現在「菜單」,也不想坐到「餐桌」旁。



美國國務卿布林肯(Antony Blinken)此前在德國慕尼黑安全會議(Munich Security Conference,MSC)期間聲稱「在國際體系中,如果你不坐在餐桌旁,就會出現在菜單上」(if you're not at the table, you'll probably be on the menu)。針對這一言論,譚森回應稱,美國企業不想成為「食客」或「食物」,而是期待和中國進行更多合作。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken,左)2024年2月16日在德國出席慕尼黑安全會議(Munich Security Conference,MSC)期間與中國外長王毅(右)進行場邊會面。(Reuters)

中國美國商會最新公布的調查報告顯示,50%的受訪美國企業將中國列為全球首選或前三位投資目的地。華南美國商會最新發表的報告則顯示,在投資回報方面,88%的受訪企業表示已在中國實現盈利,有逾50%的受訪企業認為其在華總體投資回報率高於全球總體投資回報率。

譚森說,美國公司正在加大對其中國供應鏈的投資,期待和中國進行更多的合作。仔稱隨着中國公司的成長並走向世界,他們協助了中國的發展。但同時,他們也在幫助美國經濟增長和強大。因此,美國公司來中國投資,是在協助中美兩國的發展。