才呼籲中國 「停止騷擾我們」　菲律賓宣布加強海上存在任務

菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）3月4日呼籲中國「停止騷擾我們」後，菲律賓同日宣布派遣一艘海警船，在菲律賓北部和東部水域執行為期兩周的巡邏任務，並監視在賓漢隆起活動的中國科考船。



馬納羅4日在墨爾本出席東盟-澳洲特別峰會時為菲律賓政府公布中國在有爭議水域的行為辯護。他說：「我們這麼做是為了讓人們了解發生了什麼事。一些國家或至少有一個國家在這方面遇到一些問題。」

他說：「我們想說的只是，如果你停止騷擾我們，並採取其他措施，就不會有那些新聞報道了。」他說，菲律賓致力於通過外交或和平手段解決菲中爭端，但「不會以犧牲我們國家的利益為代價」。

圖為2023年4月22日，中國時任外長秦剛和菲律賓外交部長馬納羅在馬尼拉握手。（Reuters）

馬納洛說，菲律賓「正在與面臨類似問題或有類似擔憂的志同道合夥伴進行接觸」。不過他承認，能否在這方面獲得菲律賓最重要安全盟友美國的支持還存在一些小疑慮。

菲律賓海岸警衛隊4日發表聲明說，海警船將在賓漢隆起水域巡邏，宣揚海上領域意識，加強菲律賓的海上存在，並觀察漁民活動，「我們還將監視據報出現在賓漢隆起的中國科考船。」

賓漢隆起（Benham Rise）位於呂宋島東部岸外，是一條海底死火山山脊。聯合國2012年宣布賓漢隆起為菲律賓大陸的一部分。杜特爾特政府2017年把賓漢隆起改名為「菲律賓隆起」（Philippine Rise），以此宣示主權。