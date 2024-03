美媒關注中國2024年首兩月出口激增：美歐想阻止但已無能為力

中國海關日前公布數據顯示,2024年前2個月,中國出口總值增長7.1%。這一遠超外界預期的數據一經發布,即刻引起大批外媒關注。美媒《紐約時報》3月12日最新發文指出,從鋼鐵、汽車、太陽能電池板到電子產品,中國商品的買家已遍佈全球。



「中國出口的增長速度,幾乎超乎所有人預期,」報道提及,美西方對此憂心忡忡,紛紛開始動用關稅武器。但即便如此,拉美、非洲等發展中國家對中國商品仍興趣不減,而「歐盟和美國已無能為力」。

海關總署7日公布數據顯示,按美元計價,前2個月,中國進出口總值9,308.6億美元,增長5.5%。其中,出口5,280.1億美元,增長7.1%;進口4,028.5億美元,增長3.5%;貿易順差1,251.6億美元,擴大20.5%。

根據聯合國工業發展組織數據,中國已經生產了世界上三分之一的製造業製成品,超過了美國、德國、日本和韓國的總和。美國智庫外交關係協會經濟學家計算發現,中國目前在製成品方面的順差,大約是日本在上世紀80年代或德國在全球金融危機前實現的最大順差的兩倍。

《紐約時報》分析認為,按美元計價,中國前兩個月出口總值增長速度高達7.1%。但由於許多產品價格下跌,這意味着中國出口的實際數量及其在全球市場上所佔份額的上升速度要快得多。

「從鋼鐵和汽車,到消費電子產品和太陽能電池板,中國工廠正在尋找更多的海外買家,世界對中國商品的需求受到了中國的歡迎,」《紐約時報》在報道中提到,對於中國遠超外界預期的出口數據,歐美國家愈來愈擔心,「中國的崛起在一定程度上是以他們為代價的,並開始採取行動」。

2023年10月,歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)宣布對中國電動車發起反補貼調查,後於3月5日宣布對中國電動車進行海關登記,或將徵收追溯性關稅。此前有消息稱,歐盟委員會正考慮對中國風力渦輪機和太陽能電池板採取貿易措施。此外,歐盟一直在醞釀徵收所謂「碳關稅」,被認為或對中國商品造成打擊。

在美國,拜登政府維持了前總統特朗普(Donald Trump)時期的大部份關稅政策。2024年1月,美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)濫用國家安全概念,聲稱中國電動車或對美國構成「國安風險」。

在美歐「圍追堵截」下,中國商品仍「勢不可擋」。近來,中國零部件愈來愈多地出口到越南、馬來西亞和墨西哥等國家,在這些國家加工後,以「非中國製造」的身份運往美國和歐盟國家。同時,相較於歐美商品,拉丁美洲、非洲等發展中國家愈來愈青睞中國製造。

果不其然,這一現狀引起美國和歐盟的擔憂。日前,美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)曾在美國智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)的一次活動上警告墨西哥,暗示美國可能會堅持收緊對零部件原產地的規定,尤其是汽車零部件。她還聲稱,在北美貿易關係中,中國「已經是一個非常重要的緊張和擔憂因素」。

但喬治布殊(George W. Bush)政府時期的美國貿易代表施瓦布(Susan C. Schwab)則認為:「沒有任何規則可以阻止『傾銷和補貼產品』削弱你對世界其他地區的出口。」

「美國和歐洲已無能為力(can do little about it),」《紐約時報》在承認中國出口勢頭強勁的同時,仍不忘「挑撥離間」,宣稱這有助於中國經濟和就業市場,但可能「使世界各地的就業面臨危險」。

3月6日,中國商務部部長王文濤在十四屆全國人大二次會議記者會上指出,近年來,貿易保護主義、單邊主義抬頭,IMF報告顯示,2023年全球實施了約3,000項貿易限制措施,遠高於2019年的1,100項。

關於美歐採取的貿易保護主義措施,中國外交部發言人毛寧2月曾表示,把正常的貿易往來泛安全化、泛意識形態化,以「去風險」為名,構築「小院高牆」,不追求跑得更快,卻試圖絆倒別人,看似贏了,實則輸掉了自己的長遠發展,也拖累了世界的進步和繁榮。

毛寧強調,中方始終認為,各方應當團結而不是分裂,合作而不是對抗,開放而不是封閉。在維護自身利益時兼顧他方利益,在尋求自身發展時促進共同發展,為經貿合作創造國際化、市場化、法治化的環境,推動經濟全球化向着更加普惠包容的方向發展。

