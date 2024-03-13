玲玲友情報｜麥玲玲罕有公開彈老公　投訴對方對住佢冇反應？

由堪輿學家麥玲玲帶領吳兆麟（Alan）、蔡景行（行仔）主持的J2清談節目《玲玲友情報》，今晚（13 日）一集主題為「廣告唔係咁樣落」，嘉賓為廣告科技公司創辦人兼行政總裁魯曉聚（Daniel）。

玲玲師傅拉老公何德（左一）落水，指 IT 人都有共通毛病。

玲玲師傅嘆 IT 人一般「說話少」同講完「唔知佢明唔明」。

玲玲師傅嘆 IT 人一般「說話少」同講完「唔知佢明唔明」。

玲玲師傅笑言電話被竊聽。

網絡世界基本上沒有私隱，不少人都有類似經驗，用手機在網上搜尋某事物後，轉頭相關的廣告便轟炸你的手機。玲玲師傅提到一件趣聞，令人感到網絡宣傳無遠弗屆，她笑說︰「有一次同化妝姐姐傾採耳，第二朝電話彈晒採耳產品出嚟。」從事廣告科技公司的嘉賓 Daniel 笑言，透過手機「竊聽」的技術是存在，特別是社交媒體就算沒有打開，但仍在運作同時「聽」機主的對話，「最直接『熄』嘅方法，就係 del 晒啲嘢（App）。」

玲玲師傅透露自己為網絡紅人，微博粉絲數達到 1,495.9 萬；小紅書及抖音粉絲分別有99.7 萬及 37.4 萬，比不少 KOL 要高出不知多少。

玲玲師傅透露自己為網絡紅人，微博粉絲數達到 1,495.9 萬；小紅書及抖音粉絲分別有99.7 萬及 37.4 萬，比不少 KOL 要高出不知多少。

Daniel 公開密碼流量。

Daniel 公開密碼流量。

節目中，玲玲師傅又提到對 IT人的觀感，大都是偏向「宅」，不擅於跟人溝通，她說︰「想叫佢哋做一啲嘢嘅難處，唔係叫佢點做，而係溝通唔到，電腦人唔係好出聲，接唔接收到你又唔知，你叫佢開會又唔多講嘢，做唔做到你又唔知。」略帶感慨似指桑罵槐，矛頭直指同樣從事 IT 業的老公何德。玲玲師傅接受訪問時解釋︰「原因係我請過好多 IT 人，做嘢擅於邏輯唔擅於溝通……」之後她補充說︰「老公何德當然都有少少啦。」其言若有憾心實喜之，兩公婆再度隔空放閃。

即場詢問在場各人常用的搜尋關鍵字。

即場詢問在場各人常用的搜尋關鍵字。

三位主持玲玲師傅、Alan 與行仔透露經常上網搜尋的關鍵詞。

三位主持玲玲師傅、Alan 與行仔透露經常上網搜尋的關鍵詞。

Daniel又爆現今流量密碼，不再局限於下載量或者排名上，改為從︰搜尋、下載、打開 App、登記註冊、連結私人資料電郵地址、課金等多方面參與及埋手，App 難推敏感性產品，賭博類型、敏感字眼、18 禁，會被人下架甚至大平台會 block，變咗浪費資源。不過話分兩頭 Daniel 表示這個領域的利潤相對可觀，風險是產品周期短很多，要冒被下架風險，因為太出名被人侵權，都會令產品較難推廣。