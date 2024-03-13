婚後事｜陳自瑤同性男舞伴原來係佢　獲讚演出神髓親自回應性取向

無綫劇集《婚後事》開播至今，新穎的題材和拍攝角度，再加上「激戰」連場，成功掀起話題，除了陳自瑤、羅子溢、黎諾懿及王敏奕等主要演員的關係睇到觀眾非常肉緊之外，連同周邊的演員也成功被觀眾所注意。

在昨晚（12日）播出的一集中，陳自瑤與其小鮮肉舞伴在家中跳拉丁舞。（《婚後事》劇集截圖）

這位舞伴原來是J2er之一的吳兆麟（Alan）。（《婚後事》劇集截圖）

在昨晚（12日）播出的一集中，有幕陳自瑤與其小鮮肉舞伴在家中跳拉丁舞，被黎燕珊飾演的媽咪撞破，以為他們「有路」大發雷霆，後來陳自瑤向對方解釋只是對方只是他跳舞老師，「唔鍾意女人」的。

吳兆麟與陳自瑤不乏親密肢體接觸。（《婚後事》劇集截圖）

睇到觀眾熱血沸騰。（《婚後事》劇集截圖）

而這位演得相當入戲的小鮮肉，其實是J2er之一的吳兆麟（Alan），但原來今次只是首次拍劇：「TVB的第一個角色就是做陳自瑤的舞伴」，他在社交平台寫道：「兩年前有幸可以參與《婚後事》的拍攝，更加幸運的是可以和陳自瑤前輩一起合作而且還要一起跳舞，yoyo真的好專業無論是排練還是戲裡都是一個很投入的演員，對於新人的我來說絕對是榜樣，希望可以繼續挑戰繼續學習，感恩機會。最後想感謝林肯監製的信任和機會，我會加油」。

吳兆麟與陳自瑤合照。（IG@alan_wu__）

吳兆麟稱他在TVB的第一個角色就是做陳自瑤的舞伴。（IG@alan_wu__）

吳兆麟大讚陳自瑤好專業。（IG@alan_wu__）

拍攝前練習。（IG@alan_wu__）

吳兆麟與陳自瑤這幕跳舞戲中，不乏親密肢體接觸，最後他不但向陳自瑤拋媚眼，又被對方打了一下屁股，意識大膽，縱使面對拍戲經驗豐富的陳自瑤，但都一點不欺場，其談定演出獲網民大讚：「靚仔Alan 演繹得很自然，好好睇」、「你演得好好 神髓都出來了」、「靚仔到爆，身材又fit，仲要拋媚眼，引死全港啲姨姨！」也有網民發現他耳仔紅了，吳兆麟自爆因拍攝時都真的有點怕醜。

二人合跳拉丁舞。（《婚後事》劇集截圖）

意態撩人。（《婚後事》劇集截圖）

被撞破。（《婚後事》劇集截圖）

網民大讚吳兆麟靚仔。（《婚後事》劇集截圖）

還向陳自瑤拋媚眼。（《婚後事》劇集截圖）

呢幕打屁股好大膽。（《婚後事》劇集截圖）

由於演得維妙維肖，網民好奇他現實中是否都是「唔鍾意女人」，吳兆麟親自回覆：「哈哈哈我沒弄懂，現實中的我是直的，拍戲而已。」其實他之前在節目《荷蘭筍工》中，也曾直言強調過自己是「直男」，當時他到訪出名的變裝女王（drag queen）Sander den Baas屋企，期間試披上變裝服，被Sander讚有極大潛質成為變裝女皇，同時胡敏芝又問他是否有興趣一試時，吳兆麟略帶怕醜回應︰「都要我有興趣，同埋因為我唔係gay……」

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

現年25歲的吳兆麟，畢業於溫哥華電影學校，主修一年制電影電視表演文憑課程，並受到荷李活影星羅拔迪尼路及阿爾柏仙奴的作品所啟發，而對投身娛樂圈產生興趣；2021年5月回流投考第31期無綫電視藝員訓練班，跟著馬浚偉學習演技、表演方面的知識，畢業後順理成章加入無綫電視。

吳兆麟外型煞食。（IG@alan_wu__）

靚仔。（IG@alan_wu__）

其後，吳兆麟經監製面試而成為23位 J2ers 之一，主要拍攝J2台節目如《晚間聽聞》、《不正常愛情研究所》、《冇人性教育》、《玲玲友情報》及《荷蘭筍工》等；當中憑《不正常愛情研究所》於《萬千星輝頒獎典禮2022》首度入圍「最佳男主持」、「飛躍進步男藝員」及「最有潛質新人獎」。

斯文又得。（IG@alan_wu__）

可愛亦得。（IG@alan_wu__）