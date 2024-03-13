無限超越班2｜學員鬧交被質疑有劇本　吳鎮宇否認：我也不用吐血

內地綜藝節目《無限超越班2》播出後引來不少話題，而在最新一集節目中，因有團隊爭取不了角色，而出現隊內內訌竟在鏡頭前發生吵架，讓不少網民質疑根本是有劇本，但導師之一的吳鎮宇就強調是沒有劇本的，是自然而然的發生。

《無限超越班2》播出後引來不少話題。（影片截圖）

在最新一集節目中，因有兩隊伍各自一名男成員想爭取出演《無間道2》中倪永孝一角，一開始因紀凌塵這一隊所有隊員都站出來支持他，令到吳鎮宇覺得有團隊精神，所以決定由他出演。而另一隊的張睿因隊長高海寧為他爭取演技PK，最終因為演技較另一隊好所以能拿下倪永孝一角。

正正因為原本角色已到手，後來因演技pk 而失敗，令到紀凌塵隊內的朱梓驍非常不滿，指駡紀凌塵為何要答應演技pk ，二人就在鏡頭前大吵架，隊內間隊員亦不團結，出現內訌，畫面相當尷尬。

高海寧為張睿成功爭取角色。（影片截圖）

紀凌塵最終失敗。（影片截圖）

而這一幕隊內內訌吵架則遭到網民質疑是劇本。但導師之一的吳鎮宇就否認，在微博貼文表示：「看完了，唉！張睿本來認命了不爭取，是海寧隊長幫他爭取回來的，後來被PK掉那一隊在外面內訌，有人說是劇本，說實話如果是劇本，他們這批年輕人能演得那麼自然，語速那麼流暢，每個人的情緒都那麼到位，就不用來了，也不用我們費心去再培訓了，我也不用吐血了！錦超過來找我時手是冰的，超好笑，只好牽他一下，幸虧他不是女隊長。」

隊內內訌吵架。（影片截圖）