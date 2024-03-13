Ananda Everingham訪港宣傳泰版《三十而已》　踢爆演員蒲蘭桂坊

泰國演員Ananda Everingham、Margie Rasri Balenciaga、Mint Chalida Vijitvongthong、Mookda Narinrak今日（13日）訪港出席香港影視展活動宣傳泰國版的大熱內地劇集《三十而已》，並且在活動完結後接受傳媒訪問。

泰國演員Ananda Everingham、Margie Rasri Balenciaga、Mint Chalida Vijitvongthong、Mookda Narinrak今日（13日）訪港。（葉志明攝）

Ananda Everingham透過傳媒翻譯率先透露新劇角色：「在這個劇裏面他演的其實本來沒有要演出，因為他是這部戲的製片人，然後發現這個故事非常好，因為他作為一個亞洲非常出名的演員，就隨便挑選了一個角色去演。他在角色裏面是飾演一個渣男，但希望大家也能期待他的演出。Margie Rasri Balenciaga說：「佢覺得自己喺生活中嘅角色好唔同，因為佢知道自己好有計劃，佢知道自己要啲咩夢想，要啲乜嘢。呢個角色令佢唸咗好多。」Mookda Narinrak表示：「其實自己同裏面嘅角色差唔多，佢都係外省過嚟嘅演員，都係去第二度打拼，都係好艱難，特別係一個女仔。從呢個角色學咗好多，一開始雖然有啲迷失自己，為咗要嫁個有錢人，冇諗到自己嘅價值，最後都醒覺到女仔靠自己係最好。」Mint Chalida Vijitvongthong說：「好快就一見鍾情結咗婚嘅女仔，自己係一個冇乜理想嘅女仔，做埋家庭主婦，但係發覺夢想都好重要，唔可以依靠自己老公身上面。」

Ananda Everingham、Margie Rasri Balenciaga、Mint Chalida Vijitvongthong、Mookda Narinrak宣傳泰國版的大熱內地劇集《三十而已》。（葉志明攝）

被問到泰國版本有什麼與別不同的地方，Ananda Everingham代表回答：「其實喺原版都係一個好好嘅IP，泰版會保留咗好好嘅原著，同埋故事線和理念都係keep咗，但係做咗泰版就更加火辣，好似泰國冬陰功，出嚟嘅味道有好多嘅味道，會比較濃厚啲。」講到這次來香港有否藉着機會順便去觀光，他說：「佢哋鍾意shopping，又去到蘭桂坊，我就成日都嚟香港，我對於香港嘅食物非常有興趣。」一眾演員紛紛表示昨天亦有趁着機會去尖沙咀吃點心！