張振朗舊愛突曬鑽戒宣布婚訊　挨實男友一臉幸福：有人偷走我的心

現年35歲的陳芷尤自2019年離巢無綫（TVB）後返回家鄕新加坡繼續發展演藝事業，拍電影又拍網劇，事業順利的同時，原來感情亦已經有着落。今日（13日）陳芷尤在IG曬出一輯靚相，並寫道：「This year, another thing to be thankful for…Someone stole my heart, so I’m stealing his last name. （今年，還有另一件事值得感激…有人偷走了我的心，所以我偷了他的姓。）」正式宣布婚訊！

陳芷尤自2019年離巢無綫（TVB）後返回家鄕新加坡繼續發展演藝事業。（IG@xoxoapo）

大曬求婚鑽戒。（IG@xoxoapo）

浪漫。（IG@xoxoapo）

相中所見，陳芷尤大曬求婚鑽戒，兩人手拖手站在船頭，身後設有「MARRY ME」字樣的燈牌及大量氣球同大紥玫瑰花，雖然男方樣貌未有曝光，但見陳芷尤依偎在男友懷中一臉幸福，非常甜蜜，不少圈中好友同網民都紛紛留言送上祝福！其實昨日（12日）適逢陳芷尤35歲生日，想不到她翌日就宣布好消息，雙喜臨門！

一臉幸福。（IG@xoxoapo）

恭喜恭喜！（IG@xoxoapo）

正式宣布婚訊！（IG@xoxoapo）

陳芷尤過往曾與張振朗拍拖，兩人同為第25期藝員訓練班的同學，一開始是地下情，之後才慢慢浮面，直至2018年4月宣布分手。張振朗曾在電台節目中自爆兩人拍拖5年幾，並剖白分手的原因：「可能大家追求嘅嘢唔同咗啦，佢去咗新加坡發展，咁我喺香港，可能大家嘅目標唔同咗，所以就分開。」他還直言當初分手後花了近一年時間才能平復心情。2019年張振朗與文青女神楊偲泳（Renci）公開戀情，他更大讚女友細心、人品好，拍拖以來感情穩定。

張振朗與楊偲泳（Renci）感情穩定。（Facebook圖片）