張振朗舊愛突曬鑽戒宣布婚訊　挨實男友一臉幸福：有人偷走我的心

現年35歲的陳芷尤自2019年離巢無綫(TVB)後返回家鄕新加坡繼續發展演藝事業,拍電影又拍網劇,事業順利的同時,原來感情亦已經有着落。今日(13日)陳芷尤在IG曬出一輯靚相,並寫道:「This year, another thing to be thankful for…Someone stole my heart, so I’m stealing his last name. (今年,還有另一件事值得感激…有人偷走了我的心,所以我偷了他的姓。)」正式宣布婚訊!

陳芷尤自2019年離巢無綫(TVB)後返回家鄕新加坡繼續發展演藝事業。(IG@xoxoapo)

大曬求婚鑽戒。(IG@xoxoapo)

浪漫。(IG@xoxoapo)

相中所見,陳芷尤大曬求婚鑽戒,兩人手拖手站在船頭,身後設有「MARRY ME」字樣的燈牌及大量氣球同大紥玫瑰花,雖然男方樣貌未有曝光,但見陳芷尤依偎在男友懷中一臉幸福,非常甜蜜,不少圈中好友同網民都紛紛留言送上祝福!其實昨日(12日)適逢陳芷尤35歲生日,想不到她翌日就宣布好消息,雙喜臨門!

一臉幸福。(IG@xoxoapo)

恭喜恭喜!(IG@xoxoapo)

正式宣布婚訊!(IG@xoxoapo)

陳芷尤過往曾與張振朗拍拖,兩人同為第25期藝員訓練班的同學,一開始是地下情,之後才慢慢浮面,直至2018年4月宣布分手。張振朗曾在電台節目中自爆兩人拍拖5年幾,並剖白分手的原因:「可能大家追求嘅嘢唔同咗啦,佢去咗新加坡發展,咁我喺香港,可能大家嘅目標唔同咗,所以就分開。」他還直言當初分手後花了近一年時間才能平復心情。2019年張振朗與文青女神楊偲泳(Renci)公開戀情,他更大讚女友細心、人品好,拍拖以來感情穩定。

張振朗與楊偲泳(Renci)感情穩定。(Facebook圖片)