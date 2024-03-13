Angelababy罕有現身香港　狀態大勇身形超瘦鎖骨完美展現

人氣女星Angelababy (楊穎）今（13日）現身香港出席《幻彩詠香江-上海之夜》活動。久違現身公開場合的她，身穿一襲抹胸白色長禮服的她狀態大勇，相當漂亮，而面對大會提問的問題，她亦有問必答，非常親和。

Angelababy漂亮現身。（葉志明攝）

全程笑容滿臉 的Angelababy，在活動上被問到作為在上海出生香港長大，喜歡兩個城市甚麼東西時，她就表示：「大部份嘢都好鍾意嘅，上海係出世嘅地方，而家我小朋友都住喺上海，上海有好多小食，排骨年糕、菜飯、紅燒肉。香港都有好多好好食嘅，雞蛋仔、叉燒包、叉燒、燒鵝嗰啲。」

Angelababy漂亮現身。（葉志明攝）

而講到王家衛執導的劇集《繁花》紅遍大江南北，問到有否收看時，她就表示：「《繁花》播嘅時候周圍嘅人都討論，我都唔使睇其實都知道佢哋講緊啲咩，當然我睇到啲片段，我覺得將上海拍得好好。同埋身邊好多唔係上海嘅人都好想嚟上海旅行。」雖然她並沒有收看劇集，但揚言有看過《繁花》原著小說，又表示《繁花》是很好地宣傳上海。

Angelababy瘦到好誇張。（葉志明攝）

另外，問到兒子小海綿是次有否同行來港，她就二話不說：「今次時間短啲，佢而家返緊學。（在香港會帶小海綿去邊度玩？）其實之前帶佢嚟香港都係住呢頭酒店（尖沙咀），坐吓天星小輪、去吓商場有玩具嘅地方，海洋公園、迪士尼都去過。」

Angelababy瘦到好誇張。（葉志明攝）

提到上月生日如何慶祝時，她就表示：「同朋友、屋企人係屋企過，整咗個化妝比賽。」揚言自己化得不俗。續問到小海綿有沒有表示時，她就揚言：「佢一開始比我新年利是，我話媽咪唔要呢啲你留低，佢將屋企收藏嘅公仔送俾我。」看來小海綿相當乖巧。

Angelababy瘦到好誇張。（葉志明攝）

最後問到Angelababy有否機會接拍香港影視劇集時，她就表明希望有機會。而她亦講到是次留港不會留太久，揚言小海綿目前就讀一年級，在這個年紀比較調皮，所以要回去上海看着兒子。而是次活動除了她之外，還有名模琦琦、鍾鎮濤、內地女星佟晨潔、鄭愷出席，他們將會一起乘坐天星小輪遊維港，一起感受香江之美。

Angelababy與名模琦琦等人一起乘坐天星小輪遊維港，一起感受香江之美。（葉志明攝）

Angelababy與名模琦琦等人一起乘坐天星小輪遊維港，一起感受香江之美。（葉志明攝）