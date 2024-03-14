陳嘉佳澳洲拍美食Vlog露膊騷鎖骨　網民讚靚女似呢位陳豪舊愛

「細細粒」陳嘉佳近年主力在內地發展，成功轉型為吸金力強勁的吃播KOL；除了事業有大突破外，向來給人肥妹仔形象的她，身型也令人眼前一亮，細細粒為了健康和媽咪決心減肥，體重由最高峰時期的282磅，到最近新年前的163磅，前後足足減了119磅，獲封「港版賈玲」。

細細粒說，自己帶頭做「吃播」，有別於一般直播主只拿著貨品講解，她大快朵頤的樣子讓觀眾覺得食品真的好美味，從而吸引許多人畀錢買她的貨。（抖音：陳嘉佳）

細細粒體重最高峰時達282磅，健康狀況令人擔心。(抖音)

細細粒為了健康和媽咪決心減肥，真的瘦了好多。(IG圖片)

雖然減肥成功，但陳嘉佳都沒有忘記「正職」，繼續拍攝吃播片，為網民「試食」。近日，陳嘉佳就在社交平台分享了她早前到澳洲悉尼時拍下的Vlog，並寫上：「最近一段時間的我，真的有在認真工作！有沒有人是和我一樣的，出門該吃，回家好好減」，又笑言：「旅遊是我吃吃吃買買買的理由！」

細細粒在社交平台分享她早前到澳洲拍的Vlog。（小紅書截圖）

有雞排。（小紅書截圖）

仲有豬排。（小紅書截圖）

吃不停。（小紅書截圖）

邊行邊食生蠔。（小紅書截圖）

陳嘉佳之前就講過，她有別於一般直播主只拿著貨品講解，她大快朵頤的樣子讓觀眾覺得食品真的好美味，所以片中她展示「大胃王」本色，狂吃越南河粉、雞扒、豬扒、生蠔等美食，個口全程無停過。

陳嘉佳逛藥妝店。（小紅書截圖）

買不停。（小紅書截圖）

與粉絲合照。（小紅書截圖）

除了食之外，陳嘉佳也跟其他女生一樣，愛去藥妝店和超市掃貨，主攻保健品和蔬果，她在去到超市更心情興奮，笑言：「不要覺得我是在買東西吃，我現在就是直接在做這個功課資料不。」之後卻心虛說：「不要拍我買薯片的東西哦。」十分搞笑。

陳嘉佳每到一個國家都要去當地的超市。（小紅書截圖）

主攻保健品。（小紅書截圖）

心虛，好好笑。（小紅書截圖）

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不過網民卻被細細粒的身型和衣著吸引住，當日細細粒穿上黑色露肩衫、陪襯短裙和絲襪，露出鎖骨，加上瘦了不少，滲出一陣少女味。網民也盛讚：「瘦左好多啊！靚靚！」、「瘦了好多漂亮，五官是好看的」、「嘉佳越來越好」、「好深的鎖骨」、「與廖碧兒有點像」，有不少正評。

網民覺得細細粒與廖碧兒有點像。（小紅書截圖）