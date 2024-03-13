琦琦有睇《繁花》爆女兒識聽上海話　笑言任達華唔多識講

由上海市文旅局和Branding shanghai 舉辦的「幻彩詠香江-上海之夜」今（13日）在香港舉行，名模琦琦獲邀盛裝出席，同場還有Angelababy(楊穎）、鍾鎮濤、內地女星佟晨潔及男星鄭愷。

名模琦琦獲邀盛裝出席，同場還有Angelababy。（葉志明攝）

身穿一襲黑色褲裝出席活動的琦琦，相當有型有款。在活動上被問到上海同香港有甚麼相似地方時，她就表示：「上海同香港有好多相似地方，夜景好靚，好繁華，同埋上海有黃埔江，呢度（香港）有維港，我覺得好似。上海、香港都有故色故鄉風格，好多嘢似。」

琦琦表示女兒Ella識聽上海話。（葉志明攝）

在上海出生的琦琦懂得講上海話，問到女兒Ella及老公任達華（華哥）會說時嗎？她就表示：「我囡已經百分之九十九識聽。」笑言華哥只會講「電話冇電」、「有冇錢」等，非常可愛。

琦琦表示想演吃貨。（葉志明攝）

續提到有沒有收看王家衛導演執導的劇集《繁花》，她就揚言：「我有，因為我覺得王家衛拍（會看）。」同時還分享有一次與劇中演員倪晨潔（飾潘經理）在一場時裝活動上碰面時，在問到近況時當時對方就透露正在拍攝王家衛的作品，當下令她覺得：「咁犀利。」激讚對方非常適合出演潘經理一角。

琦琦如此欣賞王家衛的作品，當問到會不會有機會跟王大導合作時，她就笑言：「我就唔想做飯店經理，想做吃貨。」