12怪盜｜姜濤鬧「死肥仔」無負擔　Stanley以前輩身份教兄弟做戲

12子示範緊戲中嘅技能，Edan嘅游繩動作被笑似搭巴士時扶手。（梁碧玲攝）

MIRROR全員演出嘅原創電影《12怪盜》，故事講述地下組織「怪盜公會」12位明星級怪盜各自身懷絕技，默默地守護社會秩序與和平，且奉命完成一宗將會影響全地球的重要個案，戲中有齊動作、飛車、爆破等場面，對於第一次拍戲嘅成員來講絕對係過癮。

3千萬票房福利，Jer將會同Anson Lo一齊跳《Fever》。（梁碧玲攝）

戲中絕大部份場口都在室內拍攝，問到會唔會唔夠過癮，AK笑言拍室外的話好可能佢哋有佢哋追逐，背後有大批人再同追著他們。

Lokman透露，與Alton拍攝爆破場面前，事前被眾多工作人員叮囑唔好縮膊、眨眼，結果搞到唔驚都變驚，但幸好最終都做到預期效果；而Ian拍攝追車場面時，由於訊號問題，突然有外來汽車駛入，幸好及時收掣；而被推舉為「受傷擔當」嘅Anson Lo，因連續拍了兩天打鬥戲，最後拉傷腳筋，但他表示問題不大，Jer在旁即問「條腰呢？你喺戲俾人撻。」Anson Lo表示雖然有做好保護措拖，但都真係有啲痛，而呢幕打戲，由於要全員動作一致，所以眾人都要在拍攝前要先排練。

如果能夠交換戲中的技能，Lokman、Anson Lo同Jeremy都想擁「竉物傳心術」，想知原因就要睇訪問片段啦。（梁碧玲攝）

講到下一次合作題材⋯⋯除咗有十二生肖、十二星座之外，仲有尋找Ian。（梁碧玲攝）

《12怪盜》除有MIRROR外，ERROR亦有特別演出，其中一幕需要姜濤罵肥仔（梁業）死肥仔，對於曾表示唔會用死肥仔鬧人嘅佢嚟講，又有無心理關口呢？「除咗佢之外，雖然加個死字係有少少唔好，不過大家都識咁耐，都真係幾爽。」 但他強調平時絕對唔會用「死」字去鬧人。成軍6年，拍過綜藝又開過演唱會，Stanley透露戲中有不少場口是即興創作，Edan補充：「因為大家都好熟好有默契，製作組又係公司同事，佢哋好肯俾我哋參與，好多時佢哋有個大概，然後我哋自己試好多花款出嚟，令到件事更我哋。同埋好多戲戲劇老師German，佢由前期圍讀已經跟住我哋，每場撞啲咩都會問佢意見，無論係節奏或內容佢都幫我哋好多。」

姜濤想有竊聽技能，因為要知道大表哥嘅所有⋯⋯（梁碧玲攝）

講到票房福利，大家都以三千萬為目標，有成員話達標的話會同公司爭取開續集，亦有曾開出「露八月十五」嘅成員表示會爭取Jer同Jeremy跳《Fever》，當事人Jer聞言後提議可與Anson Lo一齊跳，而自己可考慮穿上Jeremy嘅露腰裝，呢番言論真係少啲自信都唔得，而引伸嘅問題係「到底著唔著得落套衫」，至於Anson Lo嘅票房福利，被Edan 同姜濤扭曲成「浸浴唔影浴缸」⋯⋯

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Wardrobe credit：Lane Crawford、 Swank 、a bathing ape、 Harvey Nichols、Kenzo、Burberry、Levi’s

Stylist: PIPA Creative

HAIR：

Seiko Sin @Hairculture、Manho Li @HairCulture、Frankie Ho @HairCulture、Man Chan @CHIC 、Private I salon、Lydia Yung @CHIC Private I salon、Denny Ku @CHIC Private I salon

Makeup：

Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre、Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre、Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre、Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre、Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre