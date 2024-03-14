《新蜀山劍俠》締造一代武俠片經典　面世41年滿載歲月的痕跡

拳來腳往，刀光劍影，這是武藝電影中最重要的元素，而大家熟悉的武打演員的「鏡頭一分鐘，台下十年功」，更加強化了香港武術片在全球影迷心目中的重要地位。康樂及文化事務署香港電影資料館（資料館）一直致力於龐大的香港電影寶藏中，發掘不同題材，透過精心安排的放映節目，令一眾影迷彷如通過時光隧道去重新認識昔日經典。資料館將於三月二十七日至六月二十二日期間，舉行「武影江湖--香港電影武林盛會」放映節目，當中精心挑選了23 部極具代表性的武藝電影，於香港文化中心大劇院和資料館電影院放映，展示香港電影人如何以中國文化和武術為基礎，結合美學、鏡頭設計、特技效果和天馬行空的想像力，以有限資源拍攝出一部又一部各具特色的武藝電影，令全世界電影人和影迷紛紛紛讚嘆不已，今次放映節目全部門票一律為 $45，並已於城市售票網公開發售。

新蜀山_劉松仁、孟海。(大會提供)

新蜀山_林青霞。(大會提供)

「武影江湖――香港電影武林盛會」為「香港流行文化節2024」節目之一，今年文化節的主題是「也文也武」，節目將於3月27日晚上8 時正在香港文化中心大劇院揭開序幕，開幕電影為於 1983 年作首度公映，最近經由電影資料館籌劃 4K 數碼修復的《新蜀山劍俠》首映。這部電影改編自武俠小說《蜀山劍俠傳》，片中演員均是響噹噹的名字，包括洪金寶、元彪、鄭少秋、林青霞、劉松仁、翁倩玉、孟海、徐少強和李賽鳳等，導演徐克當時更特別越洋禮聘了《星球大戰》（1977）的荷里活專家負責特技部分，並同步採用土炮模型特技和光學特技，建構出結合中國神話、武俠和歷史的東方玄幻世界，當中精彩情節和武術畫面一浪接一浪，令觀眾目不暇給，難怪這部電影能夠於 2005 年獲香港電影金像獎協會挑選成為「最佳華語片一百部」之一。《新蜀山劍俠》面世已達 41 年，坊間流傳的聲影難免滿載歲月的痕跡，而經過4K數碼修復後，影片中氣勢磅礡、色彩瑰麗的畫面將重現銀幕，令新一代觀眾也能感受這部經典電影當年震懾人心的光影力量。

《新蜀山劍俠》面世已達 41 年，坊間流傳的聲影難免滿載歲月的痕跡。(大會提供)

新一代觀眾也能感受這部經典電影當年震懾人心的光影力量。(大會提供)

除開幕電影和閉幕電影外，「武影江湖」放映節目共分六個部分，分別為第一部分「俠客江湖」精選五部環繞對武俠世界豐富想像的古裝武俠片；第二部分「陽剛武藝」選映了四部拳腳功夫片；第三部分「以柔制剛」選映兩部分別由兩位著名武打女星主演的名作；第四部分「娛樂變陣」集合四部跨類型動作片；至於第五部分「傳奇再現」則選映了四部聚焦武術宗師傳奇人生的作品；第六部分為「星光背後」向默默耕耘的武術指導及武師致敬的故事。壓軸放映的閉幕電影是2013年公映的《⼀代宗師》，這部面世至今已超過十年，由王家衛執導的經典文戲武拍作品，獲得第33 屆香港電影金像獎最佳電影和最佳導演等共12項殊榮。武術片影迷萬勿錯過這次由電影資料館精選的 23 部武術名作，而且多個放映場次更設有映後談，邀請業內人士或曾參與這些電影的台前幕後人員，以及影評人，為大家解構當年如何締造出一部又一部的香港電影經典。