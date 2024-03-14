台灣女神林依晨又推出新劇　久違12年孖徐譽庭強強聯手

年度國際盛事、香港國際影視展（FILMART）於本月11至14日假灣仔會展舉行，作為行業先驅，「黃Viu」亦會參與其中，並公布本年度重點推介項目，當中包括原創復仇韓劇《7人的復活》、全新愛情台劇《不夠善良的我們》和原創菲律賓劇集《金秘書為何那樣》。

台劇《不夠善良的我們》雲集林依晨、許瑋甯、賀軍翔及柯震東等超強卡士。

林依晨 徐譽庭強強聯手

韓劇《7人的逃脫》憑藉校園產子、買兇殺女等荒誕情節屢屢登上熱搜，成為韓國網民的熱話；續作《7人的復活》本月底隆重推出，以原班人馬打造，今集更加入CNBLUE成員李正信，並由「狗血劇教母」金順玉執筆，劇情有望進一步挑戰觀眾底線！由「金鐘編劇」徐譽庭編導，台劇《不夠善良的我們》雲集林依晨、許瑋甯、賀軍翔及柯震東等超強卡士，讓該劇未播先紅；劇集也是林依晨與徐譽庭自12年前《我可能不會愛你》後再度強強聯手，當年二人攜手拿下7座金鐘獎項，未知今次又會擦出甚麼火花呢？

《不夠善良的我們》未播先紅。

由影視紅星Kim Chiu和Paulo Avelino主演的Viu原創菲律賓劇集《金秘書為何那樣》改編自2018年同名人氣韓劇，故事講述英俊自戀的大企業副董事長為了讓離職秘書回心轉意而扭盡六壬，二人卻在過程中萌生愛意⋯⋯據悉菲律賓版將加入在地化元素，讓受眾更易產生共鳴。此外，原創BL泰劇《親密朋友 第三季》則講述五個失落偶像夢的青年買醉後的搞笑經歷，香港觀眾敬請密切關注！