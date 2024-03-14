婚後事｜王敏奕分半鐘極速換情緒　網民撐問鼎視后：有演技又靚女

《婚後事》昨晚（13日）播出的第13集，主要敘述視點是靜海Mira（王敏奕飾），標題是「一時一刻的真愛，到底只是一場誤認」。Mira自與善仁（羅子溢飾）開始後，一直致力成為「完美女友」，除了對善仁關懷備至、幫善仁分擔照顧女兒悅悅（鄭淽月飾）及爸爸潘良（煒烈飾）的工作、帶壓力爆煲的善仁到處散心，又積極接洽《婚後事》網劇編劇工作希望在經濟上支持善仁。

王敏奕在昨晚播出的一集演技大爆發。

Mira跌進萬劫不復的痛愛輪迴。

虐心。

雖然Mira每件事都向著善仁，可惜善仁不但不領情、還多番避開Mira，甚至覺得Mira泛濫的愛令其更大壓力。最終在潘良企圖自殺及悅悅帶酒辦返學校等事件爆發後，善仁與Mira的愛情終步向滅亡。深信善仁是因為放不下前妻Emma（陳自瑤飾）才嫌棄自己的Mira，當聽到善仁想結束同居關係後情緒終極崩潰，大哭大吵大鬧一輪後，Mira雖回復卑微乞求善仁留下，可惜最終善仁還是玩失蹤，令愛得不能自拔的Mira跌進萬劫不復的痛愛輪迴。

卑微。

瘋狂怒吼。

不少網民慨嘆，年青時確有不少這樣的癲狂歲月。

昨晚王敏奕的演技只能以「脫胎換骨」形容，在劇集前半段，還活在夢幻愛情的Mira每刻都笑得相當甜美，對善仁亦極盡溫柔關懷。但當Mira的一味付出換來善仁的黑面，甚至指責Mira未有好好看護潘良時，敏奕亦演活了Mira的委屈。第13集焦點場口，絕對是善仁宣布要搬離愛巢到善仁失蹤的時間點，敏奕一口氣演活了憤怒、不甘、倔強、崩潰、無力、楚楚可憐、乞求、歇斯底里、失控慘笑等多重情緒，眼淚不是委屈地含在眼眶中、就是像下雨一樣左右連接落下，配上到肉貼地的卑微對白，每滴眼淚都恍如滴進觀眾心裏，網民洗版式留言戥Mira唔抵及痛心之餘，同時亦洗版式留言激讚敏奕演技大大大躍進，已達至問鼎視后資格。

呢場攤牌戲雖然唔係Take敏奕大頭，但離咁遠都感受到佢有幾咁傷心同激動。

極速轉換情緒。

喊到心都痛埋。

Mira不願接受事實。

Mira與善仁大鬧的結尾，是喊至「清湯掛面」的Mira回復冷靜後，由「暴走Mode」轉回「卑微」Mode向善仁道歉，並楚楚可憐表示只是想與善仁在一起。可惜善仁最終仍是堅持分開，Mira只能卑微又傷痛地希望以情慾挽回善仁，但依然不得要領，痛得失卻理智的Mira躺在床上淒酸的說出一個明知不合理的方法：「你唔鍾意我嘅話，你可以打我架」，再以極可憐的聲線接著說：「但可唔可以唔好唔要我呀。」短短一個場口，敏奕極速遊走憤怒與悲愴之餘，就連把聲都有戲，而且整個發癲過程不趕客之餘，亦惹人憐愛，絕對是晒功架之作；而為了增加真實及憔悴感，敏奕該幕除了素顏上陣，更因長時間為場口喊足一整天喊至雙眼紅腫。

王敏奕素顏上陣。

而另一幕長約1.5分鐘瘋狂致電善仁的場口，敏奕則需梅花間竹極速游走空洞、暴怒、哀求及失控慘笑四個情緒，由於敏奕極入戲恍如與Mira合二為一，令不少網民喊濕紙巾之餘，更封敏奕為本集MVP：「上次《新聞女王》已經做得好出，今次再一次特破，視后的路不遠。」