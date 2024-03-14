前《東張西望》女神扮性感野人　曾追訪遇襲現鬼剃頭惹哭另一半

現年36歲的前《東張西望》女神利穎怡因不時以緊身小背心上陣採訪，大派福利，加上落力採訪的態度，深受網民熱捧。不過她因追訪美孚老鼠屋業主而遇襲，之後出現俗稱「鬼剃頭」的秃頭情況，雖已康復，但家人一直很擔心她的安危，她亦需要時間讓自己沉澱一下而宣布離開《東張》。日前，她以一身性感野人的打扮出Post，並稱：「最近過著原始人的生活，是時候回歸社會喇！」

大派福利！（IG/@joannyle）

大家有冇掛住呢位東張女神？（IG/@joannyle）

利穎怡出名夠搏，曾遇美孚老鼠屋業主襲擊。（電視截圖）

利穎怡早前接受《香港01》訪問時，曾一度哽咽，並指老公非常擔心她：「其實佢好擔心我，自己都承受好大壓力，因為佢見到我『鬼剃頭』，又見到我要承受唔同嘅聲音而唔開心，佢見到我咁，佢都好唔開心為我喊過。我見到咁就反問自己，點解我件事要令到佢唔開心呢？咁所以我就決定行返演員呢條路，唔想家人再擔心我。本身我屋企人唔係好想我離開《東張》跳出嚟，但見我咁大壓力，就去支持我，由我得我自己選擇。直至單官司已經完咗，我個心已經釋懷咗，人都變得開朗返。因為之前試過拍一啲苦情嘅角色，我個情緒係好唔穩定，發覺自己係好唔妥。好感恩事件發生咗之後，公司一直都好支持我，當我離開咗《東張》之後，都有劇集搵我拍。」