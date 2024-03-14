張學友患新冠取消上海個唱退票賠機票住宿　呢位重份量歌手有嘢講

歌神張學友因感染新冠病毒，故取消3月8日至10日在上海舉行的三場《張學友60+巡迴演唱會》，主辦單位日前於微博發出延期公告及補償公告，在公告發布後，粉絲們和不少網民都激讚張學友有承擔，處事細心又周到，是模範藝人，不愧是歌神。

張學友因患上新冠肺炎，取消上海個唱部份場次。（微博圖片）

張學友《張學友60+巡迴演唱會》。（資料圖片）

張學友在上海舉辦演唱會。（資料圖片）

當中包括受影響場數的觀眾可選擇退票，上海以外地區前來看演唱會的觀眾可憑相關單據報銷機票、火車票及酒店住宿費用。而補償費用標準是火車票實報實銷，國內機票賠償不高於2000元人民幣（約2175港元）；國際機票不高於5000元人民幣（約5439港元），再加上海酒店每晚費用不高於800元人民幣（約870港元）。

張學友每次歌唱上都傾力演出，演唱多首經典金曲。（資料圖片）

張學友絕不欺場的態度和精神。

而肥媽（Maria Cordero）近日也透過其社交平台，發表了自己對張學友今次處理手法的看法。肥媽在片段中七情上面，講得非常肉緊，她說：「佢真係好惜粉絲呀！如果你病到要入醫院了，咁你根本都冇可能開到啦。我諗佢唔係淨係冇聲，佢病得好緊要，佢唔知自己幾時可以開，佢仲要賠返錢和機票等費用，我覺得佢好大方囉！」

肥媽讚學友非常錫粉絲。（小紅書截圖）

肥媽覺得學友今次唔只失聲咁簡單，所以才取消。（小紅書截圖）

非常欣賞學友做法。（小紅書截圖）

覺得對方好大方。（小紅書截圖）

有人問是否張學友本人賠錢？肥媽好肯定地說：「梗係佢賠啦！你做生意會唔會賠吖？你傻㗎咩！所以（張學友）好有責任心不特止，佢真係好錫粉絲，因為佢大可以講，大家留返票尾，我下次開演唱會嘅時候，再補返一場畀你哋，但佢今次係，唔好了，我費事攞咗你哋（粉絲）嘅錢先，我直情係賠返畀你哋兼啲酒店、機票（費用），呢個人真係冇得講，好人到咁樣！因為你錫粉絲，粉絲仲更加錫你。」

肥媽話係學友自己賠償給歌迷。（小紅書截圖）

愈講愈講激動。（小紅書截圖）

激讚張學友唔只有責任心。（小紅書截圖）

仲好人到無話可說。（小紅書截圖）

網民亦大讚：「學友真的好真誠好善良」、「好喜歡好喜歡好喜歡張學友」、「真的很真誠愛粉絲」、「歌神沒人可以黑的了吧這人品」及「超級愛他，他真的各方面都很好」等。