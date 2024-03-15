愛回家｜古佩玲入屋勁得巴打歡心　萬眾期待郭珮文仲有一位勿睇漏

無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一直是TVB的「王牌」，一星期播咗5日亦深受觀眾歡迎。對於藝人、演員來說，能夠進入劇組亦意味住入屋，大大增強自己的曝光機會。劇中「神婆」素素古由港姐古佩玲飾演，近年她的角色成功融入了「熊家」大家庭，也是近期劇情一大亮點。



古佩玲在《愛．回家之開心速遞》中飾演神婆申瑞素。（截圖）

近日有網民在討論區以「有冇人同我一樣，因為古佩玲，要戒睇《愛》」，原來是指覺得古佩玲太吸引，表示不能自控想晚晚都睇《愛》。姑勿論這位網友是「假膠定真心」，無可否認的是，古佩玲的確憑住《愛》入屋，兼慢跑上位。三數年間，她經已穩坐TVB二線藝人地位。

古佩玲是2019年港姐季軍。（IG@kellyyygu_）

上年冠亞季分別是黃嘉雯（圖中）王菲（圖左）和古佩玲。（資料圖片）

講到《愛回家》的「女神梯隊」，以前大家會說是「紅衫魚」蘇韻姿、「熊若水」呂慧儀、「細龍太」陳偉琪、「垃圾清」周梓盈等等，但近年已出現不少更替人物。

蘇韻姿性感床照。(蘇韻姿ig)

周梓盈在2019年年末宣布與TVB結束賓主關係，相信短期都不會回歸，她在劇集中與「Terry」的感情線也不了了之。（IG@tszying_ty）

好sexy。(陳偉琪ig)

最新一位，當然要數去年憑競選香港小姐後落敗，但憑勁爆身材一砲而紅的郭珮文Juliana。早前她所參演的劇集尚未見街，雖然演技還是未知之數，也料到表現9成9不會達標，不過醉翁之意不在酒也，但在她每天出現都成焦點的大前提下，相信觀眾都不會太介意她的演技會是如何。畢竟，演技可以慢慢磨練，但外形就...較難去更改。如果要揀三位《愛．回家之開心速遞》的上位小花的話，尚未出鏡的郭珮文Juliana也肯定是其中一位。

郭珮文Juliana身材真係無敵。（IG@julianakpm）

郭珮文Juliana身材真係無敵。（IG@julianakpm）

李芷晴在《愛．回家之開心速遞》中飾演Elaine。（截圖）

另一位要數的是近年憑住飾演「劉德華」崔錦棠女友上位的「Elaine」李芷晴。早年她憑飾演香港島大學學生「Fanny」一角而受到關注，後來「轉職」成為接龍集團女裝部員工「Elaine」，與接龍集團管理層「劉德華」崔錦棠拍拖時，兩人的戀愛二三事更成為了不少集數的主題。近年她亦不時參與劇集演出，除了演技突出，外形殺食也是她跑出的原因之一。

李芷晴除了擁有一雙超長腿外，樣貌也十分標緻，在《愛．回家之開心速遞》飾演Terry的相睇對象時更獲得網民一致讚好，十分有觀眾緣。（IG@step_bystep）

好多網民都鍾意李芷晴。（IG@step_bystep）

張盈悅（Joyce）因參選2020年《香港小姐競選》而入行，在《愛．回家之開心速遞》中飾演秘書「怪雞Fanny」。（截圖）

最後一位要講的小花，可能被大多數觀眾忽略了，就是跟在「大小姐」龍考蓮林淑敏身邊，最新一任秘書「怪雞Fanny」張盈悅。

張盈悅（Joyce）因參選2020年《香港小姐競選》而入行，當時的張盈悅其實說不上亮眼，參選的過程中也沒有太多新聞報道並於十五強止步。或者是有TVB監製察覺到她的特質、性格，所以張盈悅就成為了該屆最快被TVB睇中而簽約的佳麗，比起當屆的謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍等更早入行。

張盈悅（Joyce）因參選2020年《香港小姐競選》而入行，在《愛．回家之開心速遞》中飾演秘書「怪雞Fanny」。（截圖）（資料圖片）

張盈悅被睇中亦非沒有原因，其實她是自美國音樂及戲劇學院畢業，基本上簽約後已經可以「即簽即用」，所以在2021年時張盈悅就先以「秀貞」小角色在《愛回家》登場，之後就正式成為接龍秘書「Fanny」一直至今。由港姐到《愛回家》形象又入屋，張盈悅就謙虛地表示沒什麼實感，她說：「本身其實對入屋冇乜概念，又未覺得自己好入屋嘅，但係有時喺街上見到熱情嘅途人都會覺得自己好幸運，係一種緣份。」

張盈悅以「怪雞Fanny」形象跑出。（資料圖片）

雖則說「怪雞Fanny」實在太深入民心，但大家又有沒有發現其實張盈悅也是一名美女？在娛樂圈中，靚女扮醜不是常事，但往往會令人印象深刻，苑瓊丹就是其中一個成功例子。

張盈悅本身都係一名靚女。（IG圖片）

張盈悅本身都係一名靚女。（IG圖片）

張盈悅本身都係一名靚女。（IG圖片）

張盈悅本身都係一名靚女。（截圖）

新一集「Fanny」張盈悅 cosplay 夜總會小姐。（IG圖片）