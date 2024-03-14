猛男騷《WILD WILD SHOW》終登陸香港　陳靜做嘉賓俾三條仔圍到實

《WILD WILD SHOW》較早前喺首爾崛起嘅時候，唔少絲打約埋班閨密，瞞住另一半飛首爾江南夜蒲，齊齊睇Oppa，盡享wild一夜！睇《WILD WILD SHOW》，基本上已成為成年女性獨有嘅專利。嘩！絲打們巴打們，依家有好消息呀！唔使飛首爾，都可以睇到Oppa猛男show！舊年，《WILD WILD》已經登陸台灣同澳門，喺兩地掀起一片Oppa熱，為唔少女士釋放壓抑已久的慾望！

《WILD WILD SHOW》終登陸香港。

今次，終於殺到嚟香港喇！遲係遲咗啲，但都好過冇到吖！主辦單位BLACK BRAILLE喺三月十四號，先會請其中3位Oppa嚟香港出席記者會宣布開騷，仲有人氣女神陳靜做活動嘉賓，等大家warm up一下！而個騷就會喺五月舉行，仲好似只係開4場，其中3場係女士專利場，1場係男女共睇場，想睇嘅絲打巴打，真係要留意主辦單位個IG喇！除咗緊貼消息，最緊要係佢哋會不定時upload一啲Oppa騷肌新片派福利！

睇下DADA笑得幾開心。

3位Oppa嚟香港出席記者會宣布開騷，仲有人氣女神陳靜做活動嘉賓。

喺3月14日下午四點，訪港的3位wild wild 猛男仲會喺巴士港九區巡遊！到時睇吓各位美女有冇機會撞到佢哋吖！

訪港的3位wild wild 猛男仲會喺巴士港九區巡遊！

音樂劇《WILD WILD》，以滿足女性浪漫為主題，以藝術性和感性的浪漫表演來滿足女性幻想，是韓國為女性度身打造的音樂劇演出！演出故事是描述一位女性在睡夢中的狂野之旅，這趟旅程中有愛戀、浪漫、溫柔、狂野、幻想等炙熱情感！

音樂劇《WILD WILD》，以滿足女性浪漫為主題。

香港獨有嘅舞台設計，台上的演員都是型、英、帥、靚、正的Oppa，他們的演出很百搭，融合現代舞、擊鼓群舞、高空懸吊、鋼管舞等！服裝上由西裝、海軍服到上半身全裸及下半身只圍毛巾的出浴look，不同風格的性感演出，搭配聲光效果，絕對讓你看得熱血沸騰心跳加速！

香港獨有嘅舞台設計，台上的演員都是型、英、帥、靚、正的Oppa。

最正最吸引的是大家不僅用眼看，還有機會上台跟Oppa接觸！Oppa又會落台，分分鐘會在你面前跳辣舞，絕對是各位絲打巴打夢寐以求的事！參演音樂劇的9位演員，包含李國榮、柳志翰、金士烘、金東熙、姜天一、李熙中、韓鎭煜、朴道鏡、鄭漢三，其中演李國榮、姜天一及鄭漢三曾參與過Netflix《體能之巔：百人大挑戰》、姜天一更參與過Disney+《粉紅救兵》。

最正最吸引的是大家不僅用眼看，還有機會上台跟Oppa接觸！