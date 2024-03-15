雲浩影拍廣告舊地重遊勾回憶　之前拍MV係個波積極減完肥好好睇

雲浩影（Cloud）最近為一個麵包品牌拍攝全新廣告兼獻唱主題曲，為品牌注入更多動感和活力。廣告中，Cloud以女生的日常帶出生活即使再忙，都要注意飲食健康，就算生活遇上不如意，都要錫住⾃⼰。廣告在清水灣郊野公園拍攝，而Cloud第一首主打歌《願望之翼》的MV，同樣在這裏取景，重遊舊地不但勾起很多回憶，她坦言外形和心態都轉變了不少！

雲浩影為一個麵包品牌拍攝全新廣告兼獻唱主題曲。

廣告中，穿上背心裙的Cloud與女演員Jackie在草地上野餐，她們跟着音樂擺動身體，津津有味地吃着麵包。隨後又與小演員貴婦狗「鮮奶」在草地上來回奔跑，毛茸茸的「鮮奶」非常搶鏡，亦乖乖聽從指令順利完成拍攝，成功俘虜眾人歡心。Cloud不斷大讚「鮮奶」又乖又可愛，她笑說：「『鮮奶』個頭圓咕碌，Pat Pat都係圓咕碌。佢好乖，有一個鏡頭要拎住麵包引狗仔食，但係佢又唔食得，好慘，好似欺騙咗佢感情咁，要為狗狗嘅敬業鼓掌。」

穿上背心裙的Cloud與女演員Jackie在草地上野餐，她們跟着音樂擺動身體。

拍攝當日天氣清涼，加上非常大風，身穿針織背心裙的Cloud一cut機便會靠近同事，並用披肩圍着大家互相取暖，場面溫馨搞笑。她說：「無諗過今日咁大風，同埋喺山頂拍攝，着得略為清涼咗少少。實在太凍，用披肩包住大家圍爐取暖，後尾發現笠住個頭仲保暖，所以就用披肩笠住大家個頭。」攝製團隊隨後移師至大屋拍攝室內戲份，Cloud換上藍白色背心裙，仙氣十足。拿起麵包的她表情多多，更露出為食樣，非常可愛。

拍攝當日天氣清涼，加上非常大風，身穿針織背心裙的Cloud一cut機便會靠近同事，並用披肩圍着大家互相取暖。

Cloud出道後的第一個MV《願望之翼》，同樣於清水灣郊野公園拍攝。一年後重遊舊地，她笑言外形上改變了不少。Cloud說：「拍《願望之翼》嗰陣係個波嚟、好肥，睇完個MV後就開始減肥。今次係減肥後回到郊野公園，同個大自然好Match，《願望之翼》嗰時多咗少少唔自然嘅肉仔，而家就好好睇。」

loud出道後的第一個MV《願望之翼》，同樣於清水灣郊野公園拍攝。

至於心態上的轉變，Cloud坦言學懂了工作時保持淡定以及做好自己份內事，並感激公司同事的愛錫。她說：「拍《願望之翼》會好留意附近發生緊啲咩，好想去幫手，但而家發現，我唔幫手已經係對佢哋更大嘅幫忙。」此時，鏡頭外的同事用力點頭，Cloud指着他笑說：「你個頭點得太勁啦，唔好為大家添麻煩就係我要學習嘅嘢。」