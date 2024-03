張致恒獲贈主題樂園年票價值逾五千元　雯雯限動感謝後又有大動作

「離婚界KOL」張致恒(Steven)與太太區燕雯(雯雯),踏入2024年繼續新聞不絕。生完一個又一個,稱湊住4名兒子無法外出工作的Steven兩夫婦,不時靠網民伸出援手,繼之前的孖B嬰兒車,及STEVEN公開呼籲捐錢外,雯雯近日收到大禮後竟又再清空IG?



雯雯與STEVEN張致恆是近年新聞常客。(視覺中國)

雯雯曾受邀帶囝囝出席嘉年華會(IG:@UGLY_MAMA)

張致恒與雯雯一家6口。(IG圖片)

Steven與雯雯及4名兒子,仲有3隻狗長期捉襟見肘不時呻窮,小朋友連食飯同返學車費錢都冇,無工返又稱成功聘請外佣,令人嘖嘖稱奇。雯雯3月13日在IG STORY貼出照片,原來有人送膾4張迪士尼銀卡年票,雯雯公開多謝有心人:「只想講一聲多謝,這對於佢哋係好大嘅禮物。Just want to say thank you.It's a very big gift for the boys.」之後再出多個post:「多謝IG嘅媽媽,你哋全部都好有愛。」

張致恒太太雯雯又公開徵凍肉櫃。(IG:@ugly_mama)

張致恒太太雯雯感謝網民送上主題樂園年票。(IG:@ugly_mama)

根據迪士尼官網最新價錢,成人銀卡一張索價$1,468,而小童都要$1,088,計算Steven四名兒子分別19年、20年、22年及23年出世,只有大仔二仔需要門票入場,一套4張足足值$5,112的大禮即可讓他們一家6口暢玩。不過由於來往交通費餐飲等價格都相當高,對一直堅稱「好窮」的Steven夫婦絕對是大數目,story一出即引起公憤指繼續伸出援手只會令他們愈來愈懶。3月15日翻查雯雯的IG,發覺第N次清空,僅餘的幾篇廣告文亦消失。

雯雯STEVEN一人揹一個,再推孖B車出動。(影片截圖)

雯雯幾乎隔日上新聞。(IG:@UGLY_MAMA)

雯雯4年生4個。(ig圖片)