張致恒獲贈主題樂園年票價值逾五千元　雯雯限動感謝後又有大動作

「離婚界KOL」張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯），踏入2024年繼續新聞不絕。生完一個又一個，稱湊住4名兒子無法外出工作的Steven兩夫婦，不時靠網民伸出援手，繼之前的孖B嬰兒車，及STEVEN公開呼籲捐錢外，雯雯近日收到大禮後竟又再清空IG？



張致恒意有所指有人借自己上新聞：我算唔算係一嚿好嘅踏腳石？

雯雯又發文指責張致恒 從不反省重複犯錯：歡迎另一半同我離婚

雯雯與STEVEN張致恆是近年新聞常客。（視覺中國）

雯雯曾受邀帶囝囝出席嘉年華會（IG：@UGLY_MAMA）

張致恒與雯雯一家6口。(IG圖片)

Steven與雯雯及4名兒子，仲有3隻狗長期捉襟見肘不時呻窮，小朋友連食飯同返學車費錢都冇，無工返又稱成功聘請外佣，令人嘖嘖稱奇。雯雯3月13日在IG STORY貼出照片，原來有人送膾4張迪士尼銀卡年票，雯雯公開多謝有心人：「只想講一聲多謝，這對於佢哋係好大嘅禮物。Just want to say thank you.It's a very big gift for the boys.」之後再出多個post：「多謝IG嘅媽媽，你哋全部都好有愛。」

張致恒太太雯雯又公開徵凍肉櫃。（IG：@ugly_mama）

張致恒太太雯雯感謝網民送上主題樂園年票。（IG：@ugly_mama）

根據迪士尼官網最新價錢，成人銀卡一張索價$1,468，而小童都要$1,088，計算Steven四名兒子分別19年、20年、22年及23年出世，只有大仔二仔需要門票入場，一套4張足足值$5,112的大禮即可讓他們一家6口暢玩。不過由於來往交通費餐飲等價格都相當高，對一直堅稱「好窮」的Steven夫婦絕對是大數目，story一出即引起公憤指繼續伸出援手只會令他們愈來愈懶。3月15日翻查雯雯的IG，發覺第N次清空，僅餘的幾篇廣告文亦消失。

雯雯STEVEN一人揹一個，再推孖B車出動。(影片截圖)

雯雯幾乎隔日上新聞。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯4年生4個。(ig圖片)