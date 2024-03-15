50歲森美大談「性能」呻爆遭老婆無視　大膽自白：有時都想曳吓

全新清談節目《Mayanne小喇叭》每集邀請不同藝人及素人擔任嘉賓，開放討論各樣大膽又破格的香港貼地話題，花生指數爆錶！



Mayanne同GM分別擔任主持及助理主持。

火火「抓龍筋」表情包勁吸睛

今晚（15日）第二集主題是「中佬」，請來森美、火火和劉翁擔任嘉賓。森美大哥雖已年屆五十，但身形和樣貌均保養得宜，對此他開玩笑謂：「我最開心就係同BTS一齊入伍！」森美又謂對年齡沒有擔憂：「其實大部分人都係希望得到一句說話，就係『你50喇？唔似喎！』」森美之後大談「性能」問題，更踢爆火火曾試做「抓龍筋」，火火隨即繪形繪聲地描述「抓龍筋」過程，搞笑表情包盡出，非常爆笑！

火火親述「抓龍筋」過程，啲表情包勁爆笑。

之後講到「中年危機6大徵兆」，包括逃避回家、性能力/性慾下降，以及擔心自己沒有魅力等。當講到性能力/性慾下降話題時，森美激動說：「係你有得用，但你又冇得用，呢個就係中年危機喇！」Mayanne聞言追問：「咁你老婆點算？」森美再次激動說：「我恨呀，但我老婆唔理我呀！ 中年危機係你想用，但你老婆唔理你嘛。」至於講到逃避回家的話題時，森美分析指大致分為兩種情況，第一種是嫌老婆煩，第二種是沒有家庭地位，最後他爆笑說：「每一個年代嘅男人，其實都係唔想返屋企！」

森美激動表示慘遭老婆無視，搞到「有用嘅嘢想用都冇得用」！

已婚男士最易出軌年齡是49歲？森美火火齊嘆出軌成本高

最後講到花生指數最高的「出軌」話題，Mayanne表示外國有統計指49歲是已婚男士最易出軌年齡，火火對此認為出軌成本太大，森美大表認同說：「我唔係天生好忠於太太嘅人，我有時都想曳吓，只係成本真係太大。」劉翁則說：「我太遲去認真（對待）一段感情，差唔多30尾先有呢段感情，所以我依家仲係蜜月期，如果我出軌呢，我30歲就應該出軌喇。」