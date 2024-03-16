中年好聲音2｜黃劍文15年前靚仔樣出土　8年前古淖文大談入行困難

《中年好聲音2》進入最後8強階段，多位參賽者一路過關斬將，當然有一定實力。對於觀眾來說，劉威煌、黃劍文、古淖文 三位是既熟悉又陌生的面孔。要說為什麼是「既熟悉又陌生」，是因為他們入行已有一段時間，參加《中年好聲音2》對他們來說是重新出發，再一次走到觀眾眼前的機會。TVB翻出了一些他們的訪問舊片並放在YouTube上，原來幾年當他們夕夕無名時，心底裡一樣還有那團火。



古淖文在2018年的《樂勢力》中，他接受主持訪問時說曾說過這一番話。（YouTube截圖 /. TVB (official)）

古淖文在2018年的《樂勢力》中，他接受主持訪問時說曾說過這一番話。他說：「好多人都問我呢個問題：『你入行咁耐有冇困難？』我話：『冇㗎，睇你點睇之嘛。』我覺得每一個你哋講嘅困難，我會當係一個挑戰。你點樣去跨過佢令自己更強，要有正能量呀嘛。」

黃劍文在比賽中他唱了李崗霖的《祈禱》，但就只獲不合格的9分。（YouTube截圖 /. TVB (official)）

同樣地，黃劍文也是不少唱歌比賽的常客，YouTube片中也播出了當年他參加2009年《超級巨聲》的片段。比賽中他唱了李崗霖的《祈禱》，但就只獲不合格的9分。劉美君就問：「點算，得9分。」

25歲的黃劍文。（YouTube截圖 /. TVB (official)）

25歲的黃劍文。（YouTube截圖 /. TVB (official)）

而家嘅黃劍文已經唔同晒。（YouTube截圖 /. TVB (official)）

當時黃劍文就解釋因為生病所以聲沙，而擔任評審的古巨基就表示不知道，以為是他聲音的特色，說：「反而係因為一個問題，甩咗拍子。」台後，黃劍文也說：「我知道我最唔得就係，緊張又唱錯歌詞。」當年25歲黃劍文參加《超級巨聲》時因為聲沙、緊張而失準，15年後重回舞台的他已蛻變成一個成功的歌手。

2009年《超級巨聲》，劉威煌也同是參賽者，當年29歲的他唱了陶喆的《黑色柳丁》，而他也是和黃劍文得到同一命運。（YouTube截圖 /. TVB (official)）

2009年《超級巨聲》，劉威煌也同是參賽者，當年29歲的他唱了陶喆的《黑色柳丁》，而他也是和黃劍文得到同一命運。呂方說：「緊張，但係唱得唔夠味道，同埋唔得瀟灑。」

《超級巨聲》的劉威煌。（YouTube截圖 /. TVB (official)）