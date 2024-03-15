花間令劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《花間令》由于海林、鍾靜編劇，鍾青執導，鞠婧禕、劉學義領銜主演。故事講述了美男縣令潘樾(劉學義 飾)與遭眾人唾棄的楊采薇(鞠婧禕 飾)結為連理。然而，婚禮當天，楊采薇慘遭謀殺，所有疑點指向潘樾。然而，楊采薇奇蹟般地“復活”，她借用了被稱為“惡女”的上官芷的身份，帶著決心和勇氣返回，誓言要揭露潘樾的秘密，上演古裝版《妻子的誘惑》。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

花間令｜劇情大綱

《花間令》講述了擁有眾多追隨者的美男縣令潘樾（劉學義 飾），與一位眾人避之唯恐不及的怪異少女楊採薇（鞠婧禕 飾），兩人自小被許婚，這一消息公諸於世，立即引起轟動！大家紛紛哀嘆，悲痛欲絕，最為極端的莫過於潘樾的頭號粉絲上官芷（鞠婧禕 飾）。上官芷綁架了楊採薇，強行換臉，意圖替代楊採薇出席婚禮。楊採薇急忙前往阻止，卻意外目睹一名偽裝成潘樾的人企圖謀殺上官芷，結果上官芷墜樓身亡。楊採薇誤認為潘樾想娶她後謀害她，是為了撇清婚約，鋤除前路障礙，於是假冒上官芷身份，帶著“兇猛”之姿再度歸來，潛伏於潘樾身旁，決心揭露自己遭遇的真相，並將這個外表人畜無害、內心狡猾的潘樾的真實面目曝光於世。然而她所不知的是，潘樾不僅非她之仇人，還對她懷有深厚的情感。潘樾之所以來到禾陽擔任縣令，正是為了用一生所學作為鋒刃，為楊採薇討回公道。當一切似乎即將達成完美結局時，背後的黑手又一次佈局，試圖使他們陷入絕境。

花間令播出時間｜最新追劇日曆

《花間令》於3月15日12:00優酷全網獨播，優酷會員首更5集（12:00更新1集，18:00更新4集）連更8天。非優酷會員首更1集，連更8天。共32集。

花间令官微@Weibo

花間令｜人物關係圖 （未出）

花間令｜演員

1.潘樾 劉學義飾

「腹黑美男」潘樾有著令人驚嘆的絕世容顏，是潘家庶子，因為父親潘瑾貌醜，所以從出生起，一直流傳著他是野種，最終逼得他母親自盡以證清白。潘樾從小沒有得到一天寵愛，是潘家的"邊緣人"。

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2.楊採薇/上官芷 鞠婧禕飾

「怪咖仵作」楊采薇原本廷尉之女，與潘樾從小就有了婚約。但父親慘遭陷害，滿門被滅，流落到禾陽，被老仵作老薑頭收留，做起了義莊的背屍人，除此之外，她的臉上有一道可難題的疤，讓她嚐盡了人情冷暖，卻沒有被白眼擊倒。

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3.白小笙 吳佳怡飾

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4.卓瀾江 李歌洋飾