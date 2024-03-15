鬼故｜外國最猛鬼兇宅有一千名亡魂　失心瘋屋主宅內舉行降神儀式

兇宅，對香港人來說這兩個字既遠且近。買樓隨時會買到隔鄰「死過人」的住宅，又或者不幸地同層發生過命案。於外國來說，相較於「死過人」或發生過命案的住宅，他們更害怕所謂的「鬧鬼屋」，即那些有些歲月，長期丟空的住宅單位，例如在美國加州，就存在一間據傳住了一千個鬼魂的猛鬼大屋。



「The Winchester Mystery House」（溫徹斯特神秘大屋）外觀看上去平平無奇。（網上圖片）

這一間猛鬼大宅叫做「The Winchester Mystery House」（溫徹斯特神秘大屋），座落於美國加州聖荷西，外觀看上去充滿了年代感，土黃色主調配上淡紅色屋頂。不同於香港公寓、住宅、村屋，從遠處看這間溫徹斯特神秘大屋樓高7層也有圓頂設計，充滿了歐陸風味，門前還有兩尊女性石像。不過因這間大屋已丟空多年，就算是外面陽光普照，但從外向內看內裏依然漆黑一片，予人一種異樣感覺。

「The Winchester Mystery House」（溫徹斯特神秘大屋）外觀看上去平平無奇。（網上圖片）

這間溫徹斯特神秘大屋亦擁有豐富歷史，據資料所示，它於1884年開始興建，當時並沒有特定規劃，中間也有為修復1906年舊金山地震引起的損壞，所以直到1922年，經歷了38年才正式完工。所以與其他同期的房屋相比，這間大宅充滿風格不一的建築物，而且當中相當地雜亂無章，也有很多秘密通道、樓梯和打後什麼都沒有，甚至是打不開的門，又或是看到其他房間的窗。據知，最高峰時期這座大宅擁有500多個房間，一萬多個窗和數十個壁爐和樓梯，十足十是走進黑暗版的愛麗斯夢遊仙境一樣。

「The Winchester Mystery House」（溫徹斯特神秘大屋）內裡就似是迷宮一樣。（網上圖片）

2018年曾有電影人以這間大宅為題，拍攝了恐怖電影《Winchester》，就是指大宅錯綜複雜，迷宮一般的的房間格局來迷惑惡靈。相傳，這座大宅還曾被用作舉行降神儀式。走進這座大宅後，會發現十分多令人毛骨悚然的圖案，在很多地方都會出現「13」這個數字（在西方13為不吉利的數字），例如降神室中有13個衣帽鉤，天花板由13塊板組成。

開放參觀。（網上圖片）

為什麼屋主會建成這樣的大宅？其實屋主正是製造「溫徹斯特步槍」的家族繼承人，在當年平均日薪只有1.5美元的年代，她每天都可以收到一千美元的遺產，後世很多人都認為她遭到槍下亡魂影響而令她失心瘋，所以才建成一間異樣的大宅，也有人說，這楝大宅內「住」了一千名亡魂。

原屋主家族。（網上圖片）

地牢。（網上圖片）

雖然大宅「鬧鬼」，但這些「住客」卻一點也不恐怖，相反還十分友善。有指在大宅的一個地下室中，經常可以看到一名男子將獨輪車推向煤槽，當有人看到「他」時，他還會脫下帽子向人敬禮。