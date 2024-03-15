郭書瑤林子閎來港宣傳《完全省錢戀愛手冊》　竟自嘲年紀大

由郭書瑤（瑤瑤）、林子閎主演的愛情喜劇《完全省錢戀愛手冊》將於四月開播。兩位主演為宣傳這部由兩大國際媒體龍頭 TVBS 、新加坡新傳媒首度聯手合作的新劇，專誠來港出席《香港國際影視展》（FILMART ），和大家分享拍攝軼事。

郭書瑤(左)、林子閎攜手到香港宣傳新劇《完全省錢戀愛手冊》 。圖／TVBS.jpg

相隔五年再度來香港的郭書瑤一到埗就表示非常想念香港的美食，被問到最想吃什麼的時候，她馬上興奮雀躍地說自己想吃「楊枝甘露」、「龜苓膏」、「叉燒」等，讓在旁的林子閎馬上笑言：「這麼多，你吃得完嗎？」

郭書瑤(左)、林子閎為新戲《完全省錢戀愛手冊》到香港宣傳 。圖／TVBS.jpg

郭書瑤和林子閎在劇中將會上演一場金錢價值觀迥異的戀愛，而在戲外均單身已久的兩人被問及「白色情人節」會如何度過時，林子閎異想天開地提議：「既然是 3 月 14 日，不如來比背圓周率（ 3.1415⋯⋯），看誰背得多！」沒想到郭書瑤一口答應相約當天比賽，兩人一唱一和默契十足，令大家更期待他們在劇中的互動和火花。今次劇集二人亦與新加坡演員周智慧、鄧偉德和胡煜詩一同合作，郭書瑤在活動現場大讚他們很會掌握喜劇節奏，更自嘲：「新加坡演員都很年輕，我應該是爸、媽之外，年紀最大的演員了。」林子閎聽完立刻出聲護「女友」回應說：「沒關係！你看不出來，我看起來比你老。」突如其來的放閃，引起現場一陣歡呼，亦令大家更期待兩地演員攜手合作下會擦出精彩的火花。

林子閎(左)、郭書瑤在劇中因金錢觀不同而成為兩人戀愛的阻力 。圖／TVBS.jpg

即將於四月開播的《完全省錢戀愛手冊》描述時下年輕男女面對物價通脹、荷包緊縮的狀況下，省錢至上的「窮酸富」王海闊（林子閎 飾）與演花錢無節制的「精緻窮」簡可可（郭書瑤 飾），二人有著不同的金錢觀與戀愛觀。一個愛情至上、人生有小確幸就好的「舒活戀愛腦」，另一個就以維持最低生存標準便可的「躺平族」，兩人在不同價值觀下如何找到彼此的平衡，成為本劇最具衝突及戲劇化的焦點，勢必引起大眾的熱議和討論。

郭書瑤暌違五年再度來港。圖／TVBS.jpg

即將於四月上檔的《完全省錢戀愛手冊》集結台灣、新加坡兩地演員參與演出，郭書瑤、林子閎、周智慧、林鶴軒、黃柏峰、陳語安、鄧偉德、胡煜詩、檢場、王彩樺等人同台飆戲，藉由多線發展呈現每個人對於愛情、金錢看法的不同，豐富故事的可看度，勢必也將掀起新一波省錢戀愛熱潮。