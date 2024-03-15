台灣網紅舒舒擁超傲人身材　入行後冇隱私：路上常常被偷拍

台灣網紅舒舒在IG坐擁近30萬粉絲，擁有德國血統的她在兩三年前出道後，就憑住傲人身材成為宅男女神，更多次受邀上綜藝節目。在《威廉沈歡樂送》YouTube節目中，與林襄一起浸浴的畫面一出，就令到萬千宅男血脈沸騰。



混血網紅舒舒在網路上小有名氣，IG有超過26萬人追蹤。（IG@xck713）

舒舒透過IG私信接受《香港01》訪問，她透露原來高三就已經開始經營社交帳號玩抖音。她說：「高三的時候開始經營的一開始是先拍抖音想說無聊玩一下沒想到可以得到這麼多人的關注。」記者留意到，她的IG簡介寫上了「是算命師叫我當網紅的」，原來也是真有其事。她說：「哈哈真的之前去算命，他們推薦我走網路經營直播之類的。當時也沒有想太多就順其自然而已。」

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舒舒除了身材好，性格搞笑也是一大賣點。（IG@xck713）

孫生幫舒舒壓一壓腿就做到啦！（IG@soon6669 / xck713）

擁有傲人身材，混血兒立體五官的舒舒，在幕前卻是走搞笑路線，對此舒舒也表示其實她本身也想當「網美」的。她回答：「我其實也想當正常漂漂亮亮的網美，可是我的個性真的太瘋，容易失控。不過偶爾還是會發正常的照片來挽回形象。」

台灣網紅舒舒是近年冒起的網紅之一。（IG@xck713）

身材太好有沒有煩惱？她竟表示自己身材不算太好，說道：「還好我身材也不是真的很好的那種，只是比較自律會控制飲食運動而已。」人紅自然是非多，做了網紅後生活有什麼不同？她回答：「感覺朋友少了很多，特別是真心的朋友。平常感覺也比較沒有自己的隱私，常常在路上會被偷拍。」

畫面好歡樂。（YouTube截圖 / 威廉沈歡樂送）

畫面好歡樂。（YouTube截圖 / 威廉沈歡樂送）

畫面好歡樂。（YouTube截圖 / 威廉沈歡樂送）

舒舒是近年冒起的網紅之一，賣點是什麼，相信大家一眼就睇得出。（IG@xck713）

舒舒除了身材好，性格搞笑也是一大賣點。（IG@xck713）