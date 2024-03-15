婚後事｜三線TVB小花扮「姐姐」極神似　同《愛回家》Liza有得比

無綫（TVB）劇集《婚後事》講述羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕幾位之間的感情事。今集（15/3）羅子溢、陳自瑤、黎諾懿兩男一女為了感情發生爭執。當陳自瑤打算與女兒悅悅（鄭淽月飾）一起跟黎諾懿到外國生活時，又爆出悅悅踏入反叛期，其中黎諾懿又誤會了羅子溢與陳自瑤藕斷絲連，最後更大打出手。最後黎諾懿與陳自瑤攤牌後忽然覺悟了，就離開了陳自瑤。



陳自瑤發現女兒學壞了。（《婚後事》截圖）

陳自瑤發現女兒學壞了。（《婚後事》截圖）

陳自瑤發現女兒學壞了。（《婚後事》截圖）

除了主演及鄭淽月被讚好戲外，其實今集也出現了一位有過人演技的藝人—黃頌明。在其中一幕中，陳自瑤表示為什麼工人姐姐留在家中摺衫而沒有去接鄭淽月放學，才發現了鄭淽月沒有上學笛課，還將笛子賣掉與朋友外出遊玩。劇中黃頌明不止造型與大家家中的「姐姐」似足9成，就連那一口「唔咸唔淡」，有口音的粵語都極為相似。簡直是可以與《愛．回家之開心速遞》由姜麗文扮演的「姐姐」Liza一較高下。

黃頌明真係好似「姐姐」。（《婚後事》截圖）

黃頌明真係好似「姐姐」。（《婚後事》截圖）

黃頌明連口音都似「姐姐」。（《婚後事》截圖）

黎諾懿以為羅子溢同陳自瑤又喺埋一齊。（《婚後事》截圖）

終於到大個女。（《婚後事》截圖）

黎諾懿和陳自瑤攤牌。（《婚後事》截圖）

黃頌明又名小明，她在2017年簽約成為TVB藝人，先後參演過《愛·回家之開心速遞 》、《使徒行者3 》、《青春不要臉》、《隱門》等，不過大多是一些閒角。綜藝節目方面則有較多出鏡，例如早年她就參加過《開心大綜藝》和主持過《嘩鬼輪住搶著數》。

黃頌明在TVB工作了一段日子。（IG@siumingwong）

黃頌明在TVB工作了一段日子。（IG@siumingwong）

黃頌明扮「姐姐」真係好似。（IG@siumingwong）

黃頌明扮「姐姐」真係好似。（IG@siumingwong）