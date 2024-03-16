韓韶禧小三風波｜女神認愛柳俊烈　親揭時間線向柳前女友惠利道歉

昨日（15日）韓韶禧被爆出熱戀柳俊烈，有粉絲目擊他們在夏威夷甜蜜約會。雖然韓韶禧和柳俊烈的經紀公司證實他們人在夏威夷，但都澄清與戀情無關。但有眼利的網民發現，曾與柳俊烈交往7年的惠利已在同日下午取消關注柳俊烈的社交平台帳號，又在限時動態上傳天空照片，配文：「真有趣」，隨即令事件在網上引起大肆討論。

韓韶禧認愛！（IG/@xeesoxee）

惠利爆氣發文「真有趣」，陷入複雜三角關係。（IG/@hyeri_0609）

37歲的柳俊烈早先最受矚目的戀情則是與Girl's Day成員惠利的7年感情，兩人於2023年11月宣布分手。（IG/@ryusdb）

對於男方前任惠利發文「真有趣」，她不滿反擊，在限時動態說：「現在說明一下這個內容...我不會喜歡有戀人的人 也不會假借朋友之名留任何餘地、給予關心、建立關係，也不會破壞別人的感情 我很喜歡換乘戀愛這個節目，但這在我的人生是不會發生的。我也覺得很有趣呢」，引發熱議。之後，韓韶禧今日（16日）發文向惠利道歉，並認愛和柳俊烈2024年初開始交往，由於惠利和男方是在2023年11月曝光分手消息，她澄清據自己了解，真正分手日期是2023年初，解釋自己並非介入他人感情的小三，她寫道：「我真誠地道歉，我的行為是出於情感而非理性，所以無論出於何種原因，我我承認這是錯的！」

韓韶禧稱二人2024年初認定彼此的感情，她很清楚柳俊烈和惠利2023年分開，「（他們）很早就結束了，11月就發了分手的新聞」，因此才確認自己對柳俊烈的感受，並持續這段關係。（IG/@xeesoxee）

在韓韶禧發文認愛後，柳俊烈經紀公司稍早也對外發聲認愛，自今年年初起與韓韶禧確認了彼此的好感，並已經開始交往，強調柳俊烈是在與前任分手後，才認識韓韶禧，最近確認了交往的意願，否認了自己無縫接軌，以及韓韶禧是小三的傳言。