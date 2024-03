現年32歲的「十優港姐」麥明詩(Louisa)今年1月底與飛機師男友盛勁為(Keith)於IG宣布婚訊,據知兩人將於3月底舉行「勁甜麥」婚宴,並將分3日於圍村、吉列島遊艇會、五星酒店舉行,預計3場酒席埋單至少要7位數。雖然一對新人未有透露婚禮細節,但近日麥明詩都已經陸續派喜餅禮盒,分享喜悅。除了籌備婚禮之外,日前麥明詩就獲邀出席一個護膚品牌活動,即將榮升人妻的她心情大靚,她寫道:「Maybe last event as single. thank you for having me!!(可能是最後一次以單身身份出席活動,感謝邀請我!)」

據知兩人將於3月底舉行婚禮。(IG@louisa_mak)

出席活動。(IG@louisa_mak)

陸續派喜餅禮盒,分享喜悅。(IG@louisa_mak)

相中所見,身穿黑色高衩連身裙的麥明詩,戴上全套金色首飾,再着上金色高踭鞋,一身造型高貴又性感,待嫁的她笑到見牙不見眼,心情極好,網民都紛紛留言激讚她狀態Fit爆:「人逢喜事精神爽,你好似發光咁」、「You always look so gorgeous and elegant」、「You are GLOWING」!

一身造型高貴又性感。(IG@louisa_mak)

靚靚準人妻!(IG@louisa_mak)

靚到發光!(IG@louisa_mak)