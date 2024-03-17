53歲TVB前女星驚現面無血色極憔悴顯老？ 曾為靚仔男星未婚誕子

53歲的TVB前女星洪欣與老公張丹峰結婚15年多次傳出婚變，去年5月更突然在微博宣布「不再是夫妻關係」，雖然最終洪欣澄清只是情緒化的言論，但由於男方屢傳出軌，令網民關注其婚姻生活。日前蔡少芬在小紅書上載了與洪欣及陳法蓉的素顏聚會照，驚見洪欣看似面無血色又憔悴，引網民熱烈討論。

洪欣為莫少聰未婚產子，誕下張鎬濂。（微博）

其後洪欣與老公張丹峰結婚，兩人育有1個女兒。（微博）

洪欣去年5月更突然在微博宣布與張丹峰「不再是夫妻關係」，引起網民關注。（VCG）

洪欣與陳法蓉、蔡少芬和朱茵四大美魔女組成「港普F4」，四位好姊妹經常相約飯聚，蔡少芬日前先在微博上載與洪欣及陳法蓉的合照，並自誇自己最美，蔡少芬寫道：「大家滿意嗎？更了，更了，哈哈！還帶上兩個美女@洪欣 @陳法蓉 當然我最美了！沒得反對（誰坐C位誰最美！）」

蔡少芬日前先在微博上載與洪欣及陳法蓉的合照。（小紅書）

不過有不少網民指洪欣面無血色。（小紅書）

其後，蔡少芬昨日又在小紅書同樣照片，並寫道：「和好友相聚，是一種好累感覺，要爭說話，要爭付錢，還要爭那個最美！女人…應該明白，哈…」。網民看到後大讚素顏的蔡少芬同陳法蓉好美，惟獨洪欣被網民指面無血色，「洪欣這臉怎麼沒有一點血色的樣子」、「洪欣看著好憔悴啊」、「看來婚姻令她疲憊」，有多名網民更認不出洪欣，留言問相中人是誰。

有網民指洪欣以53歲來說素顏已算很美。（微博）

（微博）

不過有不少網民為洪欣護航，指她以53歲來說素顏已算很美：「說句實話，人都要尊重自然規律，都這把歲數了，現在的化妝技術都挺厲害的，特別是演員都是靠化妝來美化的，素顏的話，沒有幾個演員很漂亮的。」