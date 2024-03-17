李佳芯「解封劇」演回17歲　短髮造型網民讚GFable有戀愛的感覺

無綫視后李佳芯（Ali）向來不但有樣貌有演技，最緊要是觀眾緣極佳，有她的劇集可以說是收視保證，奈何各種原因，李佳芯自2022年的《有種好男人》後，已有一段時間未有劇集新作與大家見面，就連早前出席無綫台慶都要被內地視頻網「打格」，認真慘情。

李佳芯（Ali）向來樣靚有演技，而且觀眾緣甚佳。（IG@aliaime）

李佳芯已不止一年被「打格」，更曾成為敏感詞，大批網民替她不值。（TVB官方微博、埋堆堆劇綜）

李佳芯今年終於獲「解封」再次入劇組，觀眾和網民都非常期待。（IG@aliaime）

正當不少觀眾及網民都替這位人氣視后不值，支持她約滿走人之際。李佳芯今年初突然獲無綫「解封」，安排她拍攝喜劇《麻雀樂團》，而且《麻》劇演員陣容令人期待，除了有視帝譚俊彥（Shaun）外，也有兩位力捧男、女新血黃庭鋒和郭柏妍，及謝東閔等人。據指，李佳芯將飾演麻雀館管數婆，與老闆兼單親爸爸譚俊彥會有感情線。

眾演員日前為新劇圍讀。（IG@tingfung0602）

大家認真圍讀。（《東張+》截圖）

李佳芯為新劇角色剪短了頭髮。（《東張+》截圖）

李佳芯圍讀時非常開心，似乎冇乜壓力。（《東張+》截圖）

而一眾演員早前已經為新劇進行圍讀，李佳芯還角色剪短了頭髮，讓人充滿新鮮感。她在接受《東張西望》訪問時，透露因劇中要演回自己的17歲，所以轉了一個新的造型，希望帶給自己或觀眾一些新鮮感。

李佳芯透露劇中要演回自己的17歲。（《東張+》截圖）

當譚俊彥提起二人曾合唱時，李佳芯一連尷尬，雙手遮臉。（《東張+》截圖）

今次是李佳芯和譚俊彥這對視后視帝戲劇上的首次合作，為何特別要標明戲劇上，譚俊彥笑指兩人其實之前已合作過，不過是合唱。有「魔音始祖」之稱的李佳芯，聽到即尷尬雙手遮臉，笑說：「我同佢第一次合作反而係登台。」譚俊彥也笑言很久沒有與李佳芯合唱，希望有機會再合唱一下。另外，李佳芯又指與黃庭鋒和郭柏妍其實都是一次合作拍劇，並預告大家劇中會有一個很親密的關係，所以圍讀很重要，互相之間有了節奏和氣氛，合作起來就會更加好。

李佳芯笑言同譚俊彥首次合作竟然是登台唱歌，但戲劇上的合作，今次確實是第一次。（《東張+》截圖）

二人劇中會有感情線。（《東張+》截圖）

網民讚李佳芯短髮演回17歲毫無遺和感。（《東張+》截圖）

至於郭柏妍在受訪時，則坦言今次與李佳芯和譚俊彥合作，心情緊張到不得了，因為兩位前輩都是從來都沒有合作過。而黃庭鋒則大爆李佳芯忘記了，其實他在《愛美麗狂想曲》演過對方兒子，李佳芯即衝入鏡說：「我諗返起了！」並解釋說：「純碎係因為我哋一齊主持嘅節目《夢中·情·人》出緊街，所以就宣傳下，我係記得㗎！」非常搞笑。

郭柏妍自言首次與李佳芯和譚俊彥合作，緊張到不得了。（《東張+》截圖）

黃庭鋒踢爆李佳芯不記得兩人曾合作《愛美麗狂想曲》，他還是演對方兒子。（《東張+》截圖）

李佳芯即衝入鏡解釋，非常搞笑。（《東張+》截圖）

不少觀眾和網民都十分期待李佳芯新作：「Ali久休復出show神級演技當然係萬衆期待啦」、「終於等到Ali演新劇，萬分期待」；而且也激讚她的短髮造型：「期待ALI 新劇！短髮演17歲一點都不違和」、「Ali新髮型又係靚到飛起，真係好正」、「短髮清新脫俗」、「新造型勁Girlfriendable，我要戀愛了」。

網民非常期待李佳芯新作，亦大讚她新造型。（YouTube截圖）

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