著名網紅自稱青年得志語無倫次　曾14歲賺30萬18歲炒贏1500萬

有「電競之父」的著名富三代，現在已成為網絡紅人的鍾培生，最近在社交平台拍片，稱自己是青年得志語無倫次。他在片中指自己14歲炒賣online game的武器賺了三十幾萬，到18歲炒期指贏了千五萬，25歲創立香港電子競技有限公司（Hong Kong Esports Limited），市價約三至四億，到30歲搞拳賽有聲有色。他笑稱希望下次人生到高峰時，不要再亂來。

14歲炒賣online game的武器。（影片截圖）

賺了三十幾萬。（影片截圖）

18歲炒期指贏了千五萬。（影片截圖）

鍾培生除了有錢，其實亦有不少善舉，其中在年頭的《慈善星輝仁濟夜》，鍾培生就豪捐了$549,600，更親身上台遞交支票給仁濟醫院。

鍾培生豪捐54萬9千6百。（《慈善星輝仁濟夜》截圖）

鍾培生是香港電子競技有限公司創辦人兼行政總裁，雖然年輕有為，但坊間賦予的稱號除了是「香港王思聰」之外，總與「富三代」離不開關係。鍾培生之所以為稱為「富三代」，因為他是已故「工廈大王」、上市公司華廈置業創辦人鍾江海的孫子。不過鍾培生的個人成就亦非常凡響，如上文所提到的電競業成就之外，作為90後的他也曾入選「2018褔布斯精英榜」，擠身《亞洲30 UNDER 30》的「消費科技」項目。除此之外，他亦是一位拳擊愛好者，更曾在不少公開賽事中得到獎項，當然亦有在香港舉辦過熱度超高的明星拳賽。

「林鍾大戰」最出名。（資料圖片）

「林鍾大戰」最出名。（資料圖片）