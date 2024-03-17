肥媽憶述當年見證柯受良飛越黃河　對方一句說話令她淚灑壺口瀑布

現年70歲的肥媽（Maria Cordero），除了唱得、煮得外，還好talk得，向來關心娛樂圈大小事的她，經常透過社交平台分享自己的睇法，吸引不少網民追看，小紅書至今已累積逾9.4萬粉絲，人氣相當不俗。

肥媽直言他們老牌藝人不但很敬業。（小紅書截圖）

而且還搵命搏！（小紅書截圖）

除了大談時下熱爆話題外，在娛樂圈打滾多年的肥媽也愛跟網民分享「舊時」，日前她就以「老牌藝人敬業？都是拿命拼出來的！」為題，寫道：「都說老牌藝人敬業精神可嘉，閃耀的明星光環，其實都是在觀眾看不到的地方拿命拼出來的！」並用有「亞洲第一飛人」之稱的柯受良，當年成功飛越黃河的壯舉為例子。

肥媽以柯受良當年飛越黃河做例子。（小紅書截圖）

她稱自己當時都在現場。（小紅書截圖）

講講歷史先，已故著名特技人「小黑」柯受良，有「亞洲第一飛人」的美譽，曾駕駛電單車飛越萬里長城及西藏布達拉宮，至1997年6月，他寫下駕車飛越黃河壺口瀑布的創舉。除了高難度特技外，柯受良亦有在幕前演出及執導監製多齣電影，觀眾對他一定不陌生。

柯受良當年成功完成飛越黃河壯舉，情緒激動。（YouTube截圖）

柯受良當年成功完成飛越黃河壯舉，情緒激動。（YouTube截圖）

柯受良當年成功完成飛越黃河壯舉，情緒激動。（YouTube截圖）

柯受良當年成功完成飛越黃河壯舉，情緒激動。（YouTube截圖）

柯受良當年成功完成飛越黃河壯舉，情緒激動。（YouTube截圖）

柯受良當年成功完成飛越黃河壯舉，情緒激動。（YouTube截圖）

原來柯受良駕車飛越黃河壺口瀑布當日，肥媽也在現場見證，她在片段中激動地抓實拳頭說：「你睇下我哋以前嗰個工作精神，係真係用條命去搏㗎！你睇下小黑，佢飛越黃河嗰陣我哋喺度，佢臨走都話，阿媽，因為我係中國人，我唔飛遲早有外國人飛，我哋係中國人，一定要中國人飛先，飛到我就係偉人，飛唔到就算啦！」

肥媽憶述柯受良在飛越黃河前跟她說的一番話。（小紅書截圖）

肥媽憶述柯受良在飛越黃河前跟她說的一番話。（小紅書截圖）

肥媽憶述柯受良在飛越黃河前跟她說的一番話。（小紅書截圖）

肥媽憶述柯受良在飛越黃河前跟她說的一番話。（小紅書截圖）

她指自己當時真的哭了。（小紅書截圖）

肥媽愈講愈講：「當時我真係喊㗎！佢係冇得試㗎，因為當時（安全措施）只有啲蘋果盒、橙盒同啲紙皮盒，和兩個床褥，你知唔知佢當時（飛越黃河），係用條命去搏，佢只能㗎咋，佢未試過，亦唔可以試！」

肥媽回想當時情況仍很激動。（小紅書截圖）

肥媽指當時安全措施只有些蘋果盒、橙盒。（小紅書截圖）

還有兩張床褥。（小紅書截圖）

肥媽全程非常激動。（小紅書截圖）

而網民對當年「飛越黃河」的創舉也印象深刻，表示：「記得記得 那年的飛躍真的是舉國歡慶 太震撼了」、「飛黃河真係記憶猶新，好震撼」；也有網民認同老一輩藝人真的很敬業。