最佳男配角新劇造型網民讚以為是林峯　曾因模仿姜濤遭「問候」

41歲的鄧智堅畢業於香港演藝學院，先後考獲2004年藝術（榮譽）學士表演系深造文憑，以及2005年藝術（榮譽）學士表演系專業文憑，在就讀學院期間，他更因成績優異而取得傑出學生獎，演技根底可謂相紮實。其後，鄧智堅受詹瑞文和甄詠蓓賞識，加盟PIP劇場當全職演員，同年獲香港戲劇協會頒發傑出年青演員獎，參與過的舞台劇逾80部。

鄧智堅擅長創作獨腳戲，曾自編自導自演的舞台作品逾八十部。（IG@erictangchikin）

鄧智堅周身刀張張利，身兼演員、編劇、導演、配音員、戲劇導師、專欄作家。於2018年起開始擔任無綫電視藝員訓練班導師。（IG@erictangchikin）

而於2017年，鄧智堅機緣巧合下加入無綫，正式轉戰電視圈，雖然在劇場薄有名氣，但鄧智堅不介一步一步由小角色演起，終於在2022年憑《下流上車族》中「關細孝」一角成功入屋，將潦倒中年漢演得入型入格，最後憑此角贏得《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳男配角」，演技獲得肯定；而在去年台慶劇《新聞女王》，鄧智堅又演活縮骨卸膊的「飛爺」，成為其另一個代表作。

鄧智堅於2022年憑《下流上車族》中「關細孝」一角成功入屋。（IG@erictangchikin）

，兼憑此角贏得《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳男配角」。（IG@erictangchikin）

最近，鄧智堅正拍攝新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》，他在社交平台分享劇中造型，形象與「飛爺」可謂180度轉變，沒有鬍鬚的他，青靚白淨童顏再現，西裝筆挺之餘還大玩造型，頭戴紳士帽，黑色襯衫領口位還有一條銀鍊點綴。網民紛紛留言：「你做乜後生咗20歲」、「哇！以為林峯」、「飛爺竟然咁靚仔」、「報警！太型！」、「無鬚後生左20年」。

在去年台慶劇《新聞女王》，鄧智堅又演活縮骨卸膊的「飛爺」，成為其另一個代表作。（IG@erictangchikin）

劇中與李施嬅、佘詩曼有不少對手戲。（IG@erictangchikin）

珍珠奶茶look成為Icon。（小紅書截圖）

鄧智堅的「回春樣」，令觀眾和網民對他今次的角色非常好奇。他早前接受《香港01》訪問時就透露過，在劇中飾演一位「天下第一公關」，專門幫娛樂圈中人拆彈，但當中卻發生公關災難：「我為咗呢個角色，我係不斷蒐集資料，睇返之前我哋香港娛樂圈發生嘅事件作為參考，睇吓當時啲公關係點樣拆彈。我而家仲學習緊，因為公關呢個角色係好難演，因為要做到面面俱圓行出嚟，但同時間又要好有目標性，又要引到傳媒帶風向，過程當中又唔可以太刻意，要演真係唔容易。」

鄧智堅日前分享新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》中的造型，與「飛爺」截然不同。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

有網民看完鄧智堅的造型，笑言以為是林峯。（梁碧玲攝）

鄧智堅透露劇中飾演一位「天下第一公關」。（葉志明攝）

不過，在這條電視路上，鄧智堅也遇過小風波，最大件事莫過於3年前，他打扮成「薑蓉」，被指醜化姜濤而遭對方粉絲圍攻，甚至粗口問候。鄧智堅在《矚目配角》訪問中，回想當時反而覺得自己做得不夠好，他說：「發生喺我身上一定同我有關，唔可以覺得「唔關我事」，一定同我有關，就算唔小心，咁點解咁唔小心？自己唔夠敏銳囉，對呢行唔夠了解，（有冇嬲啲網民？）初時有嘅，『駛唔駛用嗰啲字眼呀？』『關唔關屋企人事先？』，但之後沉澱返會明白社交媒體係情感高速公路，佢哋揼低一句就走，你想同佢解釋，佢都唔需要，已經喺其他地方係咁讚彈讚彈，反而要問自己，我入嚟為乜？為咗演戲囉，咁就將呢樣做好，去重建自己每一日。」

鄧智堅曾模仿姜濤，遭對方粉絲「圍攻」。（電視截圖）

姜濤（IG＠keung_show）

點擊睇鄧智堅模仿姜濤：

+ 7

點擊睇鄧智堅獲得《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」的一刻：