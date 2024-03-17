中年好聲音2｜黃劍文首次奪得MVP勁開心　網民覺得評判打壓到出面

TVB的歌唱真人騷《中年好聲音2》已經播至尾聲，要在8強中再淘汰一員，今日（17日）播出的一集主題是《決賽前哨戰！歌手助力賽！》由一班歌手前來助陣，分別有：林二汶、谷婭溦、彭家麗、吳業坤、王馨平、林志美、韋綺姍及龔柯允。而今集被淘汰的是得到82分的劉威煌，他與彭家麗合唱《煩》，雖然他被淘汰，但不少網民都覺得他應該能奪得更高的分數。

《中年好聲音2》已經播至尾聲，要在8強中再淘汰一員。(節目截圖)

今集被淘汰的是得到82分的劉威煌。(節目截圖)

除了淘汰了的劉威煌外，今集黃劍文也是值得一提，他是今集的MVP，他在奪得MVP後說了：「耶，我終於有筷子用啦！」他是第一次在節目中奪得MVP。黃劍文與林志美合唱《我要我們在一起》，奪得89分，累積總分是37分，與總分45分的古淖文相差8分。

黃劍文是今集的MVP(節目截圖)

黃劍文與林志美合唱《我要我們在一起》，奪得89分。(節目截圖)

評判之一的陳慧嫻給了19分，她向林志美表示其實自己是想給20分的：「但係扣咗1分，係劍文我覺得你可以再懶慵一啲。」而伍仲衡就覺得自己在看舞台劇：「基本上你唔係唱歌，你係演緊戲！」每個評判都給了很多正評。而最後不少網民都大讚黃劍文：「MVP 劍文值得擁有」、「劍文真心唱得好好」、「一定唔止89分囉」，而網民對於黃劍文只奪得89分感到不值，他們都覺得肥媽及張佳添只給了17分，有打壓之嫌：「肥媽同張佳添不斷打壓劍文、連續兩集做到出晒面」、「劍文明明表現9字有凸，評判做馬做到出哂面，蘭茜都90分」、「對嗰2個17分真係充滿疑問」，因為連平常最手緊的伍仲衡都給了18分。

黃劍文與林志美合唱為佢帶來高分。(節目截圖)

黃劍文同林志美唱得好好聽。(節目截圖)

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