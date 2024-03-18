前「亞視一姐」阿儀MV突然翻紅　原來呢位超星團練習生曾為佢伴舞

曾經是城中熱話的「亞視一姐」薛影儀（阿儀）最近已經平静下來，當日她的第一首歌曲《一加一等於阿儀》在網上爆紅，點撃率更不足十日衝破100萬，一度成為全城熱話。而阿儀的MV最近卻突然翻紅，翻紅的原因不是因為阿儀，而是因為一個人……

阿儀MV突然翻紅。(影片截圖)

大家認唔認到後面係邊個？(影片截圖)

阿儀的MV最近翻紅是因為其中一位舞蹈員，而該名舞蹈員就是TVB選秀節目《亞洲超星團》中的練習生黃星綽（Hugo），MV在一年前發布，當時他還未加入《亞洲超星團》成為練習生。21歲的黃星綽之前是獨立團體ApeX成員，該團體曾推出MV《Beast Mode》。黃星綽曾參加各大韓國選秀面試，本身已經有跳舞根基的他可以說是能歌善舞，直至加入《亞洲超星團》成為練習生，再成為TVB的藝人後知名度大增。

阿儀的MV最近翻紅是因為其中一位舞蹈員，而該名舞蹈員就是TVB選秀節目《亞洲超星團》中的練習生黃星綽（Hugo）。(影片截圖)

MV在一年前發布，當時黃星綽還未加入《亞洲超星團》成為練習生。(影片截圖)

黃星綽之前是獨立團體ApeX成員。(影片截圖)

直至最近有人翻出阿儀的MV才發現原來黃星綽曾經替阿儀伴舞，但在MV中他仍然令人注目，當時的他與現在的樣子及妝容都沒有太大的變化，MV中他有一幕是跟阿儀在跑車旁跳舞，他只穿了西裝外套，領口開到胸口，可以隱約見到他的胸肌。但自從他加入了《亞洲超星團》後，便穿得愈來愈多，低領口的衣服也很少見了。

最近有人翻出阿儀的MV才發現原來黃星綽曾經替阿儀伴舞。(影片截圖)

MV中他有一幕是跟阿儀在跑車旁跳舞，黃星綽只穿了西裝外套，領口開到胸口。(影片截圖)

雖然黃星綽在第一輪就已經被淘汰，但仍然有不少的工作機會。而他亦曾向《香港01》記者透露希望之後繼續在唱跳歌手這條路發展，看他的工作機會亦距離他的目標不遠， 可以繼續向歌手路繼續發展。

黃星綽上星期亦有現身《亞洲超星團》決賽現場。(ig@wongsingcheuk_wsc)

黃星綽對於淘汰感到失落。(陳順禎 攝)