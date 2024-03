恭喜恭喜﹗現年42歲的陳法拉,2019年再婚後誕下囡囡,一家三口相當幸福。3月18日她突然報喜,宣布兒子出世﹗



陳法拉近年長居美國。(IG:@falachenfala)

陳法拉成功進軍荷里活。(IG:@falachenfala)

陳法拉與女兒小米妮。(IG:@falachenfala)

自離開TVB後,陳法拉與第二任丈夫Emmanuel Straschnov於2019年在法國結婚,法拉於2021年情人節在IG宣布囡囡小米妮出世,組成了三口之家長居美國,一家人生活幸福美滿。3月18日陳法拉上載4手重疊溫馨照片留言:「We are now a family of FOUR! 👨‍👩‍👧‍👦 Big sister was so exited to meet her little brother.」另一張照片是小米妮拿著鮮花行色匆匆的背影,相信正是趕往探望弟弟時所拍下。

陳法拉2月時仍與女兒小米妮玩雪。(IG:@falachenfala)

陳法拉女兒小米妮拿著花去探媽媽及初出生BB。(IG:@falachenfala)