現年27歲的TVB小花陳嘉慧(Erica)去年10月1日於深圳閃嫁圈外富貴男友Calvin,結婚未夠兩個月後在社交平台曬出BB超聲波照,公布懷孕喜訊。今日(18日)陳嘉慧在Instagram報喜,宣布女兒已經出世。

陳嘉慧去年10月1日於深圳閃嫁圈外富貴男友Calvin。(資料圖片)

陳嘉慧今日(18日)在IG限時動態上載了兩張BB的腳仔及手仔相,宣布誕下女兒:「Welcome to the world!You are my pretty sunshine.Hello my little priness!我的小公主出世了,多謝你出現喺我嘅生命裹。#好多嘢想同大家分享#等我休下先。」陳嘉慧亦透露了女兒重3.73kg(約8.2磅)。

陳嘉慧今日(18日)在IG限時動態上載了兩張BB的腳仔及手仔相。(IG圖片)