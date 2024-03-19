林峯廣州出活動勁親民但竟拒與歌迷合唱　網民估同呢個原因有關

現年44歲的林峯，過往效力無綫期間演出過《尋秦記》、《律政新人王》、《大唐雙龍傳》、《溏心風暴》系列、《談情說案》、《雷霆掃毒》、《使徒行者》等多套經典劇集；其後還演而優則唱，演員、歌手雙線發展，加上靚仔又Chok到爆的外面，受歡迎程度可謂一時無兩，基本上有人講廣東話的地方都不會不認識他。

林峯現時每次提及老婆和女兒總是笑容掛面，露出一副冧滋滋的樣子，顧家形象獲網民大讚。（梁碧玲攝）

林峯現時有妻女萬事足。（微博圖片）

雖然林峯現已成家立室，但卻多了幾分成熟男人味，而且每次提及老婆和女兒總是笑容掛面，露出一副冧滋滋的樣子，顧家形象同樣獲得網民大讚，令他人氣不減。

林峯日前到廣州出席活動。（小紅書截圖）

態度友善，毫無架子。（小紅書截圖）

近年主力內地市場發展的林峯，日前有應邀到廣州出席活動，現場吸引了大批市民和粉絲圍觀迫爆商場。當日林峯穿上白色襯衫加一件卡其色長身大褸，簡約得來非常靚仔，而他到場一刻，在場守候多時的粉絲即瘋狂尖叫，場面墟撼。

林峯日前到廣州出席活動，有至少4名保安貼身保護。（小紅書截圖）

林峯非常親密，親自揸機與粉絲自拍。（小紅書截圖）

為安全起見，大會安排了至少四名保安貼身保護，不過林峯貫徹其親民的作風，沿途與熱情的粉絲揮手打招呼，又主動跟大家自拍，毫無架子。活動上，林峯雖然已經熱到伸晒脷兼不斷揚起外套散熱，但他不但無詐型，還全程笑臉迎人，見到後排的觀眾，還大呼：「山頂嘅觀眾你哋好！」大搞氣氛。

林峯熱到不斷揚起外套散熱。（小紅書截圖）

但依然保持笑容。（小紅書截圖）

伸脷好可愛。（小紅書截圖）

其後，林峯與粉絲大玩遊戲，當中一個遊戲，粉絲要睇片估劇集主題曲，包括：《幼稚完》、《愛不疚》、《愛在記憶中找你》等；有位男粉絲邀估中後邀請林峯一齊唱，但林峯只是在傻笑，未有答應跟著唱；雖然如此，但一點都沒有影響粉絲的高漲情緒，之後更全場大合唱，氹得林峯非常開心，而該位男粉絲的投入演唱，最後也獲得偶像認可，送上擁抱鼓勵。

特意向後排和四周觀眾打招呼，非常識做。（小紅書截圖）

林峯雖然沒有跟著唱，但在旁為粉絲打拍子。（小紅書截圖）

這位男粉絲雖然未能與林峯合唱《愛在記憶中找你》，但投入演唱獲得偶像認可，送上擁抱鼓勵。（小紅書截圖）

有網民留言表示更想聽到林峯唱，但也有網民估計應該酬勞不包括唱歌，肯定要另外加錢，所以林峯才沒有答應。而現場其實也有粉絲大叫林峯唱歌，他也禮貌回覆對方：「下次、下次」。

林峯禮貌回應現場觀眾。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）