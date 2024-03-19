鬼故｜細路仔獨留房中自言自語　推開張床發現通往大三巴詭異秘道

香港鬼故就聽得多，但一水之隔的澳門又有沒有鬼故？當然有！而且比起香港最猛鬼公屋、新娘潭、公路紅衣女鬼來得更真實和恐怖！



澳門著名景點大三巴有一傳說，傳說早期這個前身是天主教教堂的遺址，早期除了是教堂之外還設有墓地。當年因為天主教進澳門時，被當地人所抗拒，結果就有人衝入教堂搗亂，亦同時殺死了不少教士。為了這些問題，當年教堂之外就興建了地下通路，就算有意外都可以逃走。

澳門大三巴牌坊是著名旅遊景黠。（資料圖片）

據傳其中一條秘道就是通往三大巴後的一個民宅，屋內有一家四口居住。不過，令人毛管戙的事亦由此而起，因為婆婆經常都會聽到孫仔自言自語。有一日，婆婆又聽到孫仔自言自語，就似是與人在交談，所以婆婆就問：「你同邊個講嘢？」於是，孫仔就帶了婆婆入房間，爬到床下底後，又爬出來，說：「伯伯返咗入去。」

入夜之後，澳門大三巴牌坊顯得十分冷清。（網上圖片 / Trip.com）

後來婆婆覺得只伯孫仔太無聊捉弄她，所以又找了外孫女來陪他玩，但是孫仔和外孫女玩耍時總是不會到大廳玩，只會一起留在房間中。這時候，婆婆就問發生了什麼事，為什麼？而外孫女就回答：「伯伯講故事好得意呀。」哪裡來的「伯伯」？後來他們家人就推開了大床，發現床下底原來有四方的小通道，然後孫仔就馬上爬進了這黑暗的通道，大叫：「伯伯，伯伯，我帶咗爸爸嚟見你呀～！」

澳門大三巴牌坊被火燒後只剩下一個立面。（網上圖片）

小朋友的爸爸隨後就跟上了，一路走，走了好一會後，小朋友竟從一個位置跳下，而他的爸爸就發現了一個身穿教士服裝，面上帶著微笑的外籍老人，但他卻是浮在半空中的。當爸爸上前抱起了兒子後，這位老人盲消失不見了，而他也看到地上有一副白骨。

試幻想一下個神父係咁樣。（「腦洞烏托邦」授權）

亦可能係咁。（電影《喜劇之王》劇照）

澳門大三巴牌坊被火燒後只剩下一個立面。（網上圖片 / 澳門旅遊局）

故事的最後，這一家人之後就搬走了，而警方亦有到場收走白骨。據指因為這位神父躲入地下通道，因為年齡太大，又沒有食物食水，所以就在通道過身，也曾經有人嘗試找過故事中的神秘通道，但就一無所獲。