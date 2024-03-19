婚後事｜羅天宇差啲受唔住誘惑　慾火未消對王敏奕霸王硬上弓

TVB劇集《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演，自播出後這劇一直話題性十足，掀起全城熱話，更令大家消失已久的「追劇癮」重新出現。今周迎來結局篇，而主題是「修復」，不少網民都很留意劇中6人錯綜複雜的關係會有甚麼變化，昨日（18日）一集就主要講述羅天宇及王敏奕的發展。

《婚後事》今周迎來結局篇，而主題是「修復」。(《婚後事》截圖)

不少網民都很留意《婚後事》中6人錯綜複雜的關係會有甚麼變化。(《婚後事》截圖)

一直暗戀王敏奕的羅天宇終於向她表白，王敏奕亦接受了他，一起不久後羅天宇就提出結婚，雖然羅天宇家人並不同意，最後卻奉子成婚。二人結婚6年多及兒子天天出世後，因夫婦在事業、家庭的分工不均、加上育兒方式、婆媳問題等等開始漸行漸遠，影響夫妻關係。

一直暗戀王敏奕的羅天宇終於向她表白，王敏奕亦接受了他。(《婚後事》截圖)

二人結婚6年多及兒子天天出世後，因夫婦在事業、家庭的分工不均、加上育兒方式、婆媳問題等等開始漸行漸遠，影響夫妻關係。(《婚後事》截圖)

羅天宇到酒吧飲酒消愁，遇上了長大後的悅悅（區明妙 飾演），羅天宇好心提醒該男生不是好人，反被區明妙指：「後生嗰陣咪又係周圍食女，細細個就睇住你係啊媽公司周圍flirt女啦！」羅天宇突然長輩上身表示自己是區明妙的叔叔，擔心她的情況。而區明妙離開後，「Yeda」就出現了，因為她喝醉，所以羅天宇就送她回房間。Yeda一出電梯就已經抱著羅天宇，更把他按在牆上說：「程大導，其實我鍾意咗你好耐！」Yeda更主動親吻羅天宇，不論言語還是動作都對羅天宇帶來極大的誘惑。

羅天宇到酒吧飲酒消愁，遇上了長大後的悅悅。(《婚後事》截圖)

Yeda一出電梯就已經抱著羅天宇，更把他按在牆。(《婚後事》截圖)

最後羅天宇受不住誘惑，在走廊與Yeda激吻起來，更一手摸對方的臀部，但因為區明妙的出現而打斷了他的下一步行為，更拋下Yeda立即離開現場。回到家中羅天宇一見到王敏奕便衝上去，因慾火未消而想對她霸王硬上弓，羅天宇在王敏奕的背部亂掃，有一下是他想扼手伸進王敏奕的衣服內，但王敏奕卻用力推開了他表示會吵醒兒子。

最後羅天宇受不住誘惑，在走廊與Yeda激吻起來，更一手摸對方的臀部。(《婚後事》截圖)