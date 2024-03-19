38歲前港姐為Dada陳靜慶生　曾是港隊代表與小生譜父女戀最轟動

前港姐李思雅（Cindy）出身於運動世家，曾是香港女子網球代表隊成員，其後於2005年參選港姐入行簽約TVB，並主持過《體育世界》及拍劇，惟發展平平。近年作風低調的李思雅，昨日（18日）在Instagram上載了為好友Dada陳靜慶生的照片，兩人更到澳門睇高爾夫球賽兼歎大餐。

李思雅為Dada陳靜慶生。（IG圖片）

更去澳門睇高爾夫球賽。（IG圖片）

原來Dada陳靜即將生日，好有李思雅及圈外好友Karen早就安排好生日之旅，李思雅和Dada分別於IG上載亮相，而李思雅就在帖文寫道：「Happy birthday pretty girls！大家都要幸福哦！」而Dada也在李思雅的帖上留言：「love you dear！！！！！」另外，三人更在酒店齊齊做Gym，Dada穿上白色露腰緊身上衣，大曬魔鬼身材。

一齊做gym。（IG圖片）

Dada曬魔鬼身材。（IG圖片）

現年38歲的李思雅最令人深刻的，可能是與年長23年的林韋辰譜「父女戀」，可惜兩人於2017年分手，結束六年情。兩人分手後，林韋辰曾在訪問中直認與李思雅因性格不合、磨擦多，而且兩人去不到結婚的那一步，就不要浪費時間，但堅稱兩人仍然是好朋友，而李思雅當時也在微博表示：「你我雖已分開，但仍會互相在背後支持着，難得的情！世上真不止愛情，現在轉化成友情也是很值得珍惜的！」